Corona-Impfungen: Kassenärzte verzeichnen moderaten Anstieg

Eine Mitarbeiterin eines Impfteams überprüft eine Spritze mit einem Impfstoff gegen Covid-19. © Thomas Frey/dpa Pool/dpa/Symbolbild

Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen werden bei den Hamburger Kassenärzten wieder etwas mehr Impfungen nachgefragt. Derzeit würden rund 6200 Impfungen pro Woche in den Praxen der Vertragsärzte verabreicht, sagte ein Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg (KVH) der Deutschen Presse-Agentur. „Die Tendenz ist leicht steigend.“ Von der Hochphase der Impfkampagne sei man damit aber sehr weit entfernt.

Zumeist seien es über 60-Jährige, die sich eine vierte Impfung geben ließen, hieß es.

In den beiden Impfzentren der Stadt am Flughafen und in den Harburg-Arcaden wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörde in der zurückliegenden Woche bis Samstag 785 Impfungen verabreicht - ganz überwiegend ebenfalls Viertimpfungen. „In den Angeboten der Stadt Hamburg wird stets der aktuellste verfügbare Impfstoff verwendet“, sagte Behördensprecher Martin Helfrich. Für den sogenannten Booster stehe auch der an BA.4/5 angepasste Impfstoff zur Verfügung.

Einen „Run“ auf die Impfungen wie während der Impfkampagne werde es in diesem Herbst aber nicht geben, sagte Björn Parey, Vizevorsitzende der Vertreterversammlung KVH und Hausarzt in Volksdorf. Viele Hamburgerinnen und Hamburger hätten sich im Sommer mit Corona infiziert und seien deshalb noch gar nicht mit einer Auffrischungsimpfung dran.

So mancher habe aber auch auf die neuen, angepassten Impfstoffe gewartet, sagte Parey. Etwas Auftrieb gebe es auch durch die Grippe-Impfungen. „Viele Menschen, die sich jetzt in den Praxen gegen Grippe impfen lassen, fragen auch nach Corona.“ Zudem würden sich die Menschen nach der Sommerurlaubszeit zum Jahresende hin generell mehr Zeit für die eigene Gesundheit nehmen. dpa