Corona-Inzidenz in Hamburg deutlich höher: Zehn Tote

Ein Mitarbeiter hält ein Abstrichstäbchen für die Durchführung eines Corona-Tests in der Hand. © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in Hamburg ist noch einmal deutlich gestiegen. Die Gesundheitsbehörde gab die Zahl neuer Ansteckungen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen einer Woche am Mittwoch mit 1307,0 an, nach 1213,1 am Dienstag. Am Mittwoch vor einer Woche war die Inzidenz noch unter die Marke von 1000 gerutscht (985,7).

Hamburg - Innerhalb eines Tages wurden in Hamburg 5019 neue Infektionen gemeldet. Damit haben sich seit Ausbruch der Pandemie im Februar 2020 mindestens 537.445 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert; 451.100 von ihnen gelten als genesen. Die Zahl der im Zusammenhang mit dem Coronavirus Gestorbenen erhöhte sich laut Robert Koch-Institut (RKI) auf 2513 - das sind zehn Tote mehr als am Vortag.

Die Gesundheitsbehörde gab die Zahl aller Covid-19-Patienten in Hamburger Kliniken mit Stand Dienstag mit 376 an; davon wurden 36 auf Intensivstationen versorgt. Die aktuellen Daten des RKI zur Hospitalisierungsinzidenz: Am Mittwoch lag die Zahl der in Hamburger Kliniken aufgenommenen Corona-Infizierten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen bei 4,97.

Dem RKI zufolge wurden Stand Mittwochmorgen bisher 83,5 Prozent der Hamburgerinnen und Hamburger mindestens einmal geimpft. 83,4 Prozent verfügen demnach über den vollständigen Grundschutz mit der meist nötigen zweiten Spritze. Die Quote bei den Auffrischungsimpfungen stieg leicht auf 61,0 Prozent. dpa