Corona-Inzidenz in Hamburg gestiegen: 3426 neue Fälle

Ein positiver Corona-Schnelltest (l) liegt neben einem Schnelltest mit schwachem positiven Streifen. © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist in Hamburg wieder leicht gestiegen. Das Robert Koch-Institut gab die Zahl neuer Ansteckungen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen einer Woche am Freitag mit 522,8 an, nach 505,0 am Donnerstag. Bundesweit lag die Inzidenz bei 553,2.

Hamburg - Binnen eines Tages kamen in Hamburg 3426 neue Fälle hinzu (Donnerstag: 2084). Seit Ausbruch der Pandemie im Februar 2020 wurden damit in der Stadt mindestens 554 786 Infektionen nachgewiesen. Die Zahl der im Zusammenhang mit Covid-19 Gestorbenen stieg nach RKI-Angaben um 6 auf 2562.

Dem Register der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin zufolge wurden am Freitagmorgen (7.11 Uhr) 25 Covid-19-Patienten auf Hamburger Intensivstationen behandelt, von denen 9 beatmet werden mussten. Das waren jeweils 2 weniger als zur selben Zeit am Vortag.

Die Hospitalisierungsinzidenz, also die Zahl der in Hamburger Kliniken aufgenommenen Corona-Infizierten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen, sank am laut RKI von 2,54 auf 2,27. Bundesweit lag der Wert am Donnerstag bei 4,17.

Dem RKI zufolge wurden (Stand: Donnerstag) bisher 86,3 Prozent der Hamburgerinnen und Hamburger mindestens einmal geimpft. 83,7 Prozent verfügen demnach über den vollständigen Grundschutz mit der meist nötigen zweiten Spritze - ein Plus von einem Zehntelpunkt. Die Quote bei den Auffrischungsimpfungen lag bei 61,2 Prozent. Zwei Auffrischungsimpfungen haben inzwischen 6,0 Prozent erhalten - auch hier stieg die Quote um 0,1 Prozentpunkte. dpa