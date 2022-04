Corona-Inzidenz in Hamburg sinkt weiter

Ein medizinischer Mitarbeiter entnimmt einem Mann einen Rachenabstrich für einen Corona-Test. © Matthias Balk/dpa/Symbolbild

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in Hamburg ist weiter leicht gesunken. Die Gesundheitsbehörde gab die Zahl neuer Anansteckungen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen einer Woche am Montag (Stand: ca. 12.00 Uhr) mit 1152,1 an. Am Sonntag waren es 1179,7 und am Montag vor eine Woche 1352,1.

Hamburg - Innerhalb eines Tages wurden in Hamburg 1645 neue Infektionen gemeldet; am Sonntag waren es 1373, am Montag vor einer Woche 2171. Damit haben sich seit Ausbruch der Pandemie im Februar 2020 mindestens 507.783 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert; 412.800 von ihnen gelten als genesen. Die Zahl der im Zusammenhang mit dem Coronavirus Gestorbenen blieb bei 2479.

Dem Register der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin zufolge wurden am Montagvormittag (Stand: 11.15 Uhr) 42 Covid-19-Patienten auf Hamburger Intensivstationen behandelt - einer weniger als am Vortag. Unverändert wurden 24 von ihnen invasiv beatmet. Die Gesundheitsbehörde bezifferte die Zahl aller Covid-19-Patienten in Hamburger Kliniken nach jüngsten Daten vom Gründonnerstag mit 462; davon lagen 40 auf Intensivstationen.

Zur Hospitalisierungsinzidenz, also zur Zahl der in Krankenhäusern neu aufgenommenen Covid-19-Patienten je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb einer Woche, machte das Robert Koch-Institut am Ostermontag keine Angaben. Das gilt auch für die Impfquoten. Jüngsten Daten vom Gründonnerstag zufolge sind 83,3 Prozent der Hamburger und Hamburgerinnen mindestens einmal geimpft. Den vollständigen Grundschutz mit der meist nötigen zweiten Spritze haben 83,2 Prozent, eine Auffrischungsimpfung 60,6 Prozent. dpa