Corona-Inzidenz in Hamburg steigt weiter

Teilen

Ein Passant trägt eine FFP2-Maske in der Hand. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen in Hamburg geht weiter nach oben. Die Gesundheitsbehörde gab die Zahl der Neuansteckungen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche am Mittwoch mit 1065,1 an (Stand: ca. 12.00 Uhr) - nach 1017,0 am Dienstag und 769,7 vor einer Woche. Auf anderer Berechnungsgrundlage gab das Robert Koch-Institut (RKI) für Hamburg hier eine Inzidenz von 827,5 an.

Hamburg - Damit wies die Hansestadt den mit großem Abstand niedrigsten Wert unter den Bundesländern auf. Deutschlandweit betrug die Inzidenz nach RKI-Angaben 1607,1.

Innerhalb eines Tages wurden in Hamburg den Angaben zufolge 3551 neue Infektionen gemeldet. Am Dienstag waren es 4240 und vor einer Woche 2635. Damit haben sich seit Ausbruch der Pandemie im Februar 2020 mindestens 388.207 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI) gelten davon etwa 327.800 als genesen. Die Zahl der im Zusammenhang mit dem Coronavirus Gestorbenen erhöhte sich um einen auf 2342.

Laut dem Register der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) waren am Mittwochvormittag (11.15 Uhr) 35 Covid-19-Patienten auf Hamburger Intensivstationen, von denen 19 invasiv beatmet werden mussten - einer beziehungsweise zwei mehr als am Vortag. Nach Angaben der Gesundheitsbehörde lagen in den Kliniken der Stadt mit Stand Dienstag insgesamt 398 Covid-19-Patienten, davon 33 auf Intensivstationen - 43 mehr beziehungsweise 3 weniger als am Vortag.

Die Hospitalisierungsinzidenz - also die Zahl der in Krankenhäusern neu aufgenommenen Covid-19-Patienten je 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche - gab das RKI am Mittwoch mit 3,45 an, nach 3,99 am Dienstag. Bundesweit betrug der Wert 7,45. Bei Überschreiten der Grenzwerte 3, 6 und 9 können die Bundesländer jeweils schärfere Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie verhängen.

Bei den Corona-Schutzimpfungen geht es in Hamburg derzeit kaum voran: Gerade einmal 660 Impfungen seien am Dienstag verabreicht worden, erklärte die Gesundheitsbehörde. Damit sind nach wie vor 82,9 Prozent der Hamburger laut RKI mindestens einmal geimpft. Den vollständigen Grundschutz mit der meist nötigen zweiten Spritze haben weiterhin 82,7 Prozent. Eine Auffrischungsimpfung erhielten bisher 59,0 Prozent. Auch das ist der gleiche Wert wie am Vortag.

Am Ranking unter den Bundesländern hat sich dennoch nichts geändert. Während Hamburg bei der Erstimpfung und der Grundimmunisierung Platz zwei unter den Bundesländer hinter Bremen einnimmt, liegt die Hansestadt bei den Auffrischungsimpfungen auf Platz sechs. dpa