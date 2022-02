Corona-Maßnahmen-Gegner demonstrieren

Mehrere Tausend Corona-Maßnahmen-Gegner wollen am Samstag (ab 14.00 Uhr) in Hamburg auf die Straße gehen. Der vom Verfassungsschutz als verfassungsfeindlich eingestufte Verein United Movement for Equal Human Rights (UMEHR) hat vier Demonstrationszüge angemeldet, die vom Klosterstern, Berliner Tor, Mundsburg und vom Millerntor Richtung Binnenalster führen sollen.

Hamburg - Insgesamt rund 7000 Teilnehmer werden laut Polizei erwartet. Der Verfassungsschutz warnte im Vorfeld: „Wer bei diesen Versammlungen mitläuft, marschiert mit Verfassungsfeinden.“ Auch Gegendemos sind angekündigt.

Am Freitag hatte das Landesamt für Verfassungsschutz mitgeteilt, dass der Verein nach intensiver Prüfung als Beobachtungsobjekt eingestuft worden sei. Für UMEHR stehe außer Frage, „dass die parlamentarische Demokratie abzuschaffen und durch ein Modell zu ersetzen sei, das nach Bewertung durch das Hamburger Landesamt für Verfassungsschutz nicht mit der freiheitlichen demokratischen Grundordnung vereinbar ist“, hieß es. Zudem weise der Verein eine „ausgesprochen pro-russische Haltung“ auf. dpa