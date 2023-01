Corona-Pandemie: Hamburg setzt Abwasseruntersuchungen fort

Melanie Schlotzhauer (SPD), Senatorin für Arbeit, Gesundheit, Soziales, Familie und Integration in Hamburg, während einer Sitzung. © Marcus Brandt/dpa/Archivbild

Angesichts der bislang guten Datenlage zur Erhebung der Corona-Infektionslage über das Abwasser will Hamburg die Untersuchungen in der Hansestadt fortsetzen. „Die Ergebnisse des Projekts sind vielversprechend - sie sind aus meiner Sicht ein gutes Instrument, um den Gesundheitsschutz der Hamburgerinnen und Hamburger in der Lageeinschätzung zu ergänzen, auch wenn aus Abwasserdaten nicht direkt auf die aktuelle Inzidenz geschlossen werden kann“, erklärte Gesundheitssenatorin Melanie Schlotzhauer (SPD) am Mittwoch.

Hamburg - Das Abwassermonitoring zeige - unabhängig vom Testverhalten der Bevölkerung - realistische Trendverläufe und helfe so bei der Beurteilung des Infektionsgeschehens.

Bislang untersucht Hamburg als einer von bundesweit 20 Projektstandorten seit fast einem Jahr wöchentlich vier Proben aus dem Klärwerk Köhlbrandhöft. Da jedoch das von der Europäischen Kommission geförderte Pilotprojekt „ESI-CorA“ zur Erhebung der Corona-Infektionslage Ende des Monats ausläuft, will sich die Hansestadt den Angaben zufolge nun um die Teilnahme an einem neuen bundesweiten Projekt bewerben. Die erste Phase des Anschlussprojekts dauere zunächst bis Ende April. Danach folge dann das Projekt „Amelag“ des Bundesgesundheitsministeriums. dpa