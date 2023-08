CSD-Demo in Hamburg startet: Gegen Transfeindlichkeit

Eine Regenbogenflagge weht im Wind. © Federico Gambarini/dpa/Symbolbild

Laute Musik, geschmückte Trucks und schrille Kostüme: Rund eine Viertelmillion Menschen erwarten die Veranstalter am Samstag (12.00 Uhr) zur großen Christopher-Street-Day-Demo in der Hamburger Innenstadt. Unter dem Motto „Selbstbestimmung jetzt! Verbündet gegen Trans*feindlichkeit“ wollen 116 Gruppen von der Langen Reihe in St. Georg vorbei am Hauptbahnhof und durch die Mönckebergstraße bis zur Esplanade ziehen - so viele wie noch nie, wie Manuel Opitz von Hamburg Pride der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Hamburg - Schon seit vergangenem Freitag weht die Regenbogenflagge zur Pride Week am Hamburger Rathaus und anderen Gebäuden der Stadt. „Es läuft wahnsinnig gut“, sagte Opitz. Weit mehr als 60 Veranstaltungen in dieser Woche seien ebenfalls ein neuer Rekord. „Das Interesse ist sehr, sehr groß, auch weil die Pride Week politisch aufgeladen ist wie selten zuvor.“ Dies zeige schon das Motto: „Wir fordern ein Selbstbestimmungsgesetz für Transmenschen, das auch seinen Namen verdient hat und auch wirklich ein selbstbestimmtes Leben ermöglicht“, sagte er.

Bei der Abschlusskundgebung der Demo wird die Bundestagsabgeordnete Tessa Ganserer sprechen. Die Grünen-Politikerin hatte 2018 - damals noch Mitglied des bayerischen Landtags - als erste Parlamentarierin in Deutschland ihre Transidentität öffentlich gemacht.

Die große Abschlussparty zum Christopher Street Day findet wieder auf St. Pauli statt. Auch hier sollen in diesem Jahr Rekorde gesprengt werden. 15-Kiez-Locations machen laut Veranstalter bei der Party mit. dpa