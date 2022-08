Elf Zimmer, Platz für fünf Autos: Das teuerste Haus in Hamburg steht an der Alster

Von: Christian Einfeldt

Das aktuell teuerste Anwesen auf Hamburgs Immobilienmarkt steht in Harvestehude. Wie teuer ist es und was sind die jüngsten Immobilien-Investitionen der Superreichen?

Hamburg – Protz und Luxus finden die Superreichen an der Alster, Elphi oder Elbchaussee – hier stehen Hamburgs teuersten Häuser. Ein Anwesen in dieser begehrten Lage zu kaufen, bleibt für viel viele auf ewig bloß ein Lebenstraum. Astronomisch hohe Preise lassen lediglich die Superreichen Hamburgs bei der Immobiliensuche aufhorchen. Auch für sie bedeutet der potenzielle Kauf, dass sie tief in die Tasche greifen müssen. So etwa für eine Villa in Harvestehude – in der ganzen Hansestadt gibt es kein teureres Haus auf dem Immobilienmarkt, berichtet 24hamburg.de.

Stadt in Deutschland: Hamburg Fläche: 755,2 km² Bevölkerung: 1,841 Millionen (2019) Bürgermeister: Peter Tschentscher

Hamburgs Luxus-Haus in Harvestehude: Es ist die aktuell teuerste Villa der Hansestadt

1894 gebaut und noch heute erinnert die Villa in Harvestehude in Hamburg-Eimsbüttel – auch im sanierten Zustand – an den Jugendstil des 19. und 20. Jahrhunderts. Geschwungene, abstrakte Muster zieren die Wände und bringen vergangene Kunst- und Architekturstile in die Moderne. Die Villa in Harvestehude verspricht 650 Quadratmeter Wohnfläche. Wie TikToker „immofelix“ in seinem aktuellsten Clip verrät, entspricht das insgesamt elf Zimmer, in denen man den luxuriösen Blick auf die Alster voll und ganz genießen kann:

Klar, dass ein Kauf der Immobilie alles andere als günstig wird. Ohnehin hat Hamburg zumindest außerhalb der Stadt den Ruf, einer der teuersten Städte Deutschlands zu sein. Auch, wenn Indizien auf ein allmähliches Ende des Preisbooms für Immobilien in Hamburg hindeuten, täuscht der Eindruck im Hinblick auf den Immobilienkauf nicht. Die gestiegenen Immobilienpreise machten Hamburg 2021 zur zweitteuersten Stadt Deutschlands. Nur München ist teurer. Eine Studie zeigte zuletzt, dass viele Menschen Hamburg (wieder) verlassen – unter anderem wegen der hohen Wohnkosten. Darüber hinaus könnten sie der Grund dafür sein, warum andere Hamburg direkt als „abstoßendste“ Deutschlands bezeichnen.

Die aktuell teuerste Villa auf Hamburgs Immobilienmarkt befindet sich direkt an der Alster in Harvestehude. © Marcus Brandt/dpa

Eine Villa über vier Etagen und unter anderem einer Garage für bis zu fünf Autos will auch finanziert werden. Für das Anwesen in Harvestehude zahlt man daher 19.9 Millionen Euro. Ein rund 1.100 Quadratmeter großes Grundstück, verkauft im vergangenen Jahr, zeigt jedoch, dass es selbst in Hamburg noch teurer geht. Nach Berichten der Hamburger Morgenpost fand sich tatsächlich ein Käufer, der bereit war, eine Summe von sage und schreibe 27,5 Millionen Euro zu zahlen.

Immobilien-Investitionen in Hamburg: Elf Millionen Euro in der HafenCity, 27,5 an der Elbchaussee

Das im Jahr 2008 erbaute Anwesen an der Elbchaussee besitzt eine Gesamtfläche von 7217 Quadratmetern, darüber hinaus 14 Zimmer. Corona-Pandemie oder hohe Inflation: In den aktuellen Zeiten könnte man vermuten, dass selbst die Superreichen Abstand von einer solch teuren Investition nehmen. Wie der NDR berichtet hatte, wurde sie dennoch verkauft. Genauso wechselte 2021 in der HafenCity eine Immobilie ihren Besitzer – für rund elf Millionen Euro. Erst die Invasion Russlands in die Ukraine sowie die knapp und teuer gewordenen Bau- und Rohstoffe hätte die Nachfrage nach Luxus-Anwesen in den vergangenen Monaten etwas ins Schwanken gebracht. Fragt sich also, wann die Villa in Harvestehude einen neuen Besitzer findet.

