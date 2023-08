Anwohnerin berichtet nach tödlichen Verkehrsunfall: „Die rasen hier an den Bussen vorbei!“

Von: Sebastian Peters

Teilen

An der Unglücksstelle wurden Blumen und Kerzen niedergelegt © Sebastian Peters

Der Schock nach dem tödlichen Verkehrsunfall am Altengammer Hauptdeich in Hamburg sitzt bei den Anwohnern tief. Eine Anwohnerin berichtet: „Die rasen hier an den Bussen vorbei!“

Hamburg – Der Schock am Altengammer Hauptdeich sitzt weiterhin tief. Am Donnerstag, 24. August 2023, kam es an der Bushaltestelle Gammer Weg (Süd) zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein elfjähriges Kind ging zusammen mit seinem Vater hinter einem stehenden Linienbus auf die Straße. Die beiden wollten einen weiteren Bus auf der gegenüberliegenden Straße „Gammer Weg“ noch erreichen.

Tödlicher Unfall auf dem Altengammer Hauptdeich – Junge (11) und Vater von Trike erfasst, Kind stirbt

Beim Überqueren der Straße kam das Trike, ein Motorrad mit drei Rädern, angefahren. Vater und Sohn wurden meterweit durch die Luft katapultiert, blieben erst rund 50 Meter hinter dem Bus am Deich liegen. Die Trike-Fahrerin (43) und ihr 15-jähriger Sohn, der als Sozius mitfuhr, wurden über die Straße geschleudert.

Das Trike erfasste Vater und Sohn auf dem Altengammer Hauptdeich. Oben rechts: das Unfall-Trike. © Fotos: Sebastian Peters

Alle vier blieben zunächst verletzt auf dem Boden liegen. Die Trike-Fahrerin sowie der Vater des elfjährigen Jungen wurden schwer verletzt. Der 15-jährige Sohn der Trike-Fahrerin wurde leicht verletzt. Der 11-jährige Junge, der gerade frisch in die fünfte Klasse kam, verstarb noch vor Ort.

Anwohnerin beschreibt den Verkehr auf der Todes-Strecke: „Die rasen hier an den Bussen vorbei!“

Wie genau es zum Unfall kam, ist weiterhin Gegenstand der Ermittlungen. Anwohner und Betroffene können sich allerdings sehr gut vorstellen, was genau geschah. „Die rasen hier an den Bussen vorbei. Auch an der 120 (Buslinie), die auch gestern hier hielt“, so eine Anwohnerin, die auf ihrer Gassirunde mit ihrem Hund an der Unfallstelle kurz innehält.

Die tödliche Situation an der Kreuzung Altengammer Hauptdeich Ecke Gammer Weg ist den dortigen Anwohnern bereits länger bekannt. Ein älterer Radfahrer, der am Gammer Weg wohnt, erzählt: „Sobald der 120er-Bus hält, rennen die Fahrgäste über die Straße, um den anderen Bus im Gammer Weg zu erreichen. Die wollen nicht den Bus verpassen. Obwohl die Buslinien sich häufig absprechen und warten, bis alle Gäste umgestiegen sind. Das wissen aber die wenigsten“, so der Rentner.

Immer wieder hielten Passanten bei der Polizistin und berichteten über den tödlichen Unfall am Deich © Sebastian Peters

Auch eine Polizeibeamtin stand am Freitagmorgen an der Unfallstelle. Als Gesprächspartnerin für Jung und Alt, wie die Beamtin erklärte. Weitere Einsatzkräfte waren in den Schulen in der Umgebung zu finden, um dort als Gesprächspartner anwesend zu sein. Wie wichtig das direkte Gespräch mit Betroffenen und Trauernden auch an der Unfallstelle ist, zeigte ein Gespräch mit einer Mutter, dessen Sohn den Unfall miterlebte. „Das Kind hat mein Sohn zum Glück nicht gesehen“, so die Betroffene. Sie legte eine weiße Rose nieder und suchte das Gespräch mit der Polizeibeamtin. Immer wieder kamen Passanten und sprachen über das, was gestern hier am Deich passierte.

Auch der stellvertretenden Bezirksamtsleiter, Ulf von Krenski, hat sich zum tödlichen Unfall geäußert: „Wir sind bestürzt über den schrecklichen Unfall, der sich gestern am Altengammer Hauptdeich ereignete. Unsere Anteilnahme und unser Beileid gelten der gesamten Familie. Wir sind bereits mit den zuständigen Dienststellen in Kontakt, um die Hintergründe des Unfalls zu erfahren und Klarheit zum Unfallhergang zu erhalten.“ Ob aus dem Unfallhergang und den weiteren Hintergründen Maßnahmen entstehen, die solche Unfälle am Altengammer Hauptdeich verhindern sollen, ließ der stellvertretende Bezirksamtsleiter offen.