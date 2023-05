Deichtorhallen: Große Ausstellung von Sarah Morris

Die bekannten Rasterbilder der Künstlerin Sarah Morris dürften so manchen Betrachter an das einstige Fernsehtestbild zum Sendeschluss erinnern. Mit diesen Werken ist die Britin berühmt geworden. Nun stellt sie in Hamburg aus.

Hamburg - In den Hamburger Deichtorhallen wird es von Donnerstag an bunt. Denn dann sind zahlreiche Werke der US-amerikanischen Künstlerin Sarah Morris in der Halle für aktuelle Kunst zu sehen. Die Ausstellung „Sarah Morris - All Systems Fail“ wird bis 20. August in Bahnhofsnähe gezeigt. Die Schau gilt den Deichtorhallen zufolge als die bis dato größte Ausstellung der New Yorkerin, die zu den profiliertesten Künstlerinnen ihrer Generation zähle.

So werden nicht nur ihre bekannten großflächigen, geometrischen Rastergemälde in kräftigen und klaren Farben zu sehen sein. Auch Filme, Zeichnungen, Skulpturen, Filmplakate sowie Pläne und Notizen zu ihren Arbeiten sind Teil der Schau. Damit bietet die Ausstellung einen Überblick über das dreißigjährige Schaffen der ursprünglich aus Großbritannien stammenden Malerin und Filmemacherin. Nach dem Ende der Ausstellung am 20. August wandert sie weiter in die Kunstmuseen Krefeld, das Zentrum Paul Klee in Bern sowie das Kunstmuseum Stuttgart. dpa