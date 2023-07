Demütige HSV-Handballer starten in die Vorbereitung

Trainer Torsten Jansen von HSV Hamburg ruft seinem Team etwas zu. © Andreas Gora/dpa/Archivbild

Nach dem starken siebten Platz aus der vergangenen Saison soll schnell Abstand zum Tabellenende geschaffen werden. In Zoran Ilic und Tomislav Severec sollen zwei neue Spieler helfen.

Hamburg - Nach dem Mannschaftskreis und einer leichten Aufwärm-Übung bat Trainer Torsten Jansen die Bundesliga-Handballer des HSV Hamburg im Landesleistungszentrum der Hansestadt gleich zu einem ersten Zirkeltraining. Mit leichten Gewichten, aber auch mit dem Ball in der Hand startete der HSVH am Mittwoch in die Vorbereitung auf die neue Saison.

Nach dem starken siebten Platz in der vergangenen Saison, mit dem die Teilnahme an der Qualifikation zur European League nur knapp verpasst wurde, gehen die Hamburger mit einer großen Portion Demut in die neue Spielzeit. „Dass eine Saison wie die vergangene nur schwer zu steigern ist, sollte jeder wissen“, sagte Jansen. Und Torhüter Johannes Bitter, der nach seiner Knieoperation hofft, zum Saisonstart wieder fit zu sein, ergänzte: „Wir können an einem guten Tag fast alle Mannschaften schlagen. Aber wir kämpfen erst einmal um die Punkte, die uns von unten fernhalten.“

Das Auftaktprogramm mit drei Auswärtsspielen hintereinander hat es für die Hamburger in sich. Nach dem Saisonstart am 24. August (19.00 Uhr/Dyn) bei der SG Flensburg-Handewitt, geht es am 7. September zur MT Melsungen und dann schon am 10. September zum Champions-League-Sieger SC Magdeburg. Das erste Heimspiel folgt am 16. September gegen den SC DHfK Leipzig. „Das ist ein brutal schweres Programm“, sagte Bitter.

Helfen sollen dem Team auch die beiden Neuzugänge, die jeweils im Rückraum zum Einsatz kommen: Zoran Ilic, der kürzlich mit der ungarischen U21-Nationalmannschaft Vizeweltmeister geworden ist, und Tomislav Severec. Während Ilic von Telekom Veszprem kommt, hat Severec zuletzt in seiner kroatischen Heimat bei RK Nexe Nasice gespielt. Den Ungarn Ilic bezeichnete Jansen als einen Spieler „mit einem wahnsinnigen Potenzial“. Der Kroate Severec sei ein „sehr explosiver Eins-gegen-Eins- und ein starker Abwehrspieler“.

Die beiden Neuen, die sich aktuell noch eine Wohnung teilen, fühlen sich vom Team gut aufgenommen. „Ich will mich als Spieler und als Mensch weiterentwickeln“, sagte Severec. Und Ilic ergänzte: „Für mich als jungen Spieler ist der Wechsel nach Hamburg der richtige Schritt.“

Am frühen Donnerstagmorgen bricht das Team in das Trainingslager auf der spanischen Ferieninsel Fuerteventura auf. Dort soll unter anderem am Tempospiel gearbeitet werden. Die Geschwindigkeit will Jansen „vorne und hinten“, also im Angriff und in der Abwehr, erhöhen. Die Saisoneröffnung mit den Fans ist für den 6. August in der Sporthalle Hamburg vorgesehen. Nicht mehr zum Kader gehören Tobias Schimmelbauer (HSG Breckenheim/Wallau-Massenheim), Nicolai Theilinger/TBV Lemgo Lippe) und Thore Feit (Karriereende). dpa