Derby im DFB-Pokal der Frauen: Fan-Rekord und klare Rollen

Blick auf das Millerntor-Stadion des FC St. Pauli. © Marcus Brandt/dpa

Die Kulisse für das Hamburger Stadtderby zwischen den Fußballerinnen des FC St. Pauli und des HSV ist erstklassig. 17.000 Fans werden zum DFB-Pokal-Spiel am Millerntor erwartet. Die Rollen sind klar.

Hamburg - Die Fußballerinnen des Regionalligisten FC St. Pauli und des Zweitliga-Aufsteigers Hamburger SV bestreiten in der zweiten DFB-Pokal-Runde ein Stadtderby vor einer erstklassigen Kulisse. Mehr als 17.000 Zuschauerinnen und Zuschauer werden für die Partie am Freitag (18.30 Uhr/Sky) im Millerntor-Stadion erwartet.

Die Zuschauerzahl ist ein Rekord für den Frauenfußball in der Hansestadt. Sie übertrifft die bisherige Bestmarke von 12 183 Fans beim Länderspiel der DFB-Frauen gegen Schweden im Oktober 2011 ebenfalls am Millerntor.

Die sportlichen Rollen in dem Spiel sind klar verteilt. Der HSV geht als Favorit in die Partie. In der vergangenen Regionalliga-Saison hatten die Fußballerinnen vom Volkspark gegen den FC St. Pauli mit 2:1 und 5:0 gewonnen. Am Ende wurde der HSV überlegen mit 25 Siegen aus 26 Spielen Tabellenerster und stieg auf, der Stadtnachbar kam auf Rang zehn. dpa