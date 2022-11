Deutsche Kurzfilmpreise an sechs Filmemacher verliehen

Teilen

Claudia Roth (Bündnis 90/Die Grünen), Staatsministerin und Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. © Annette Riedl/dpa

Für ihre kurzen Spielfilme sind mehrere Filmemacher in Hamburg mit dem Deutschen Kurzfilmpreis in Gold ausgezeichnet worden. „Mit dem Deutschen Kurzfilmpreis ehren wir ein Format, dessen überraschende Ästhetik und Offenheit für Themen und neue Techniken unverzichtbar ist für die Entwicklung des Films als Kulturgut“, sagte Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) am Donnerstag laut Mitteilung.

Hamburg - Zu den Gewinnern der goldenen Lola gehören Sophia Groening und Bazon Rosengarth mit „Muss ja nicht sein, dass es heute ist“ (Spielfilm bis zehn Minuten Laufzeit), Mo Harawe mit „Will My Parents Come to See Me“ (Spielfilm bis 30 Minuten), Nikita Diakur mit „Backflip“ (Animationsfilm bis 30 Minuten), Gernot Wieland mit „Bird in Italian Is Uccello“ (Experimentalfilm bis 30 Minuten) und Marian Mayland mit „Lamarck“ (Dokumentarfilm bis 30 Minuten). Sie dürfen sich über ein Preisgeld von jeweils 30.000 Euro freuen. Zudem ging der mit 20.000 Euro dotierte Sonderpreis für den besten mittellangen Film an Mónica Martins Nunes für „Sortes“.

Die Preise sind am Abend in der Hamburger Kampnagelfabrik verliehen worden. Mit der Auszeichnung ehrt die Bundesregierung jedes Jahr herausragende Leistungen bei der Produktion von Kurzfilmen. In diesem Jahr waren rund 250 Kurzfilme ins Rennen um die Preise gegangen. Zwölf von ihnen waren von den Jurys nominiert worden. Auch dafür gab es bereits ein Preisgeld von jeweils 15.000 Euro. Die Prämien müssen jeweils für die Herstellung oder Entwicklung eines neuen Films mit künstlerischem Rang verwendet werden.

Der Deutsche Kurzfilmpreis gilt als wichtiger deutscher und am höchsten dotierte Branchenpreis. 2022 sollten insgesamt 275.000 Euro vergeben werden. Im vergangenen Jahr war der Preis in München verliehen worden. dpa