Deutsche Spitzenpolitiker zum Jubiläum des Übersee-Clubs

Teilen

Der traditionsreiche Hamburger Übersee-Club will zu seinem 100-jährigen Jubiläum in diesem Jahr reihenweise politische Prominenz in die Hansestadt holen. Der Präsident des Clubs, der frühere langjährige Hapag-Lloyd-Chef Michael Behrendt, kündigte am Mittwoch an, dass die Spitzen der fünf ständigen Verfassungsorgane eingeladen werden sollen.

Hamburg - Fest eingeplant ist bereits ein Auftritt von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Ein Termin für das wegen der Corona-Pandemie verschobene Event soll erst nach der für Sonntag geplanten Wiederwahl Steinmeiers in das höchste deutsche Staatsamt bekanntgegeben werden. Am 6. Mai wird der Bundeskanzler und frühere Hamburger Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) zum jährlichen Übersee-Tag erwartet.

Außerdem sollen Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD), der Präsident des Bundesverfassungsgerichtes, Stephan Harbarth, sowie Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) vor dem Club sprechen, wie Behrendt sagte. Tschentscher ist ab November auch Bundesratspräsident. Luisa Neubauer, eine der prägenden Stimmen der internationalen Klimaschutzbewegung Fridays for Future, wird am 12. Dezember in einem „Generationengespräch“ mit Hamburgs früherem Regierungschef Klaus von Dohnanyi auftreten.

Der Übersee-Club wurde am 27. Juni 1922 als „Sprechsaal“ für Kaufleute und Politiker gegründet, so formulierte es der Hamburger Bankier Max M. Warburg in seiner Gründungsrede. „Diesem Gedanken fühlen wir uns heute noch verpflichtet“, sagte Behrendt.

Für die Hamburger Politik immer wieder bedeutsam waren Reden der Bürgermeister vor dem Club. „Das waren immer Highlights“, sagte Behrendt. Er erinnerte daran, dass beispielsweise 1997 der damalige Bürgermeister Henning Voscherau (SPD) das Projekt der Hafencity als „die Neuausrichtung des Spannungsverhältnisses zwischen Hafengrenze und Innenstadt“ präsentiert hatte. Die diesjährige Bürgermeisterrede vor dem Übersee-Club, „eine Grundsatzrede zu einem besonderen Thema“, ist laut Behrendt für den 6. April geplant. dpa