Die Kohlmeise bleibt Hamburgs häufigster Gartenvogel

Eine Kohlmeise schaut aus ihrem Brutkasten. © Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Der häufigste Gartenvogel in Hamburg ist und bleibt die Kohlmeise. Das zeigt das Ergebnis der „Stunde der Gartenvögel“, einer bundesweiten Frühjahrsvogelzählung des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu). „Wir freuen uns über jede und jeden, der an der Zählaktion teilgenommen und damit wichtige Daten zur Vogelvielfalt in unseren Gärten geliefert hat“, sagte Vogelexperte Marco Sommerfeld am Dienstag laut einer Pressemitteilung des Nabu Hamburg.

Hamburg - Knapp 1300 Vogelfreunde hatten im Mai an der Aktion teilgenommen, wie der Nabu mitteilte. In mehr als 900 Hamburger Gärten und Parks wurden demnach 22 543 Vögel gezählt. Am zweithäufigsten wurde in der Hansestadt die Amsel gesichtet. Auf den dritten Platz schaffte es in diesem Jahr zum ersten Mal der Star, der die Blaumeise vom Treppchen verdrängte, wie der Nabu weiter mitteilte.

Im Schnitt wurden 25 Vögel pro Garten gesichtet - das sei mit der Zahl anderer westdeutscher Städte vergleichbar. Dennoch liege die Zahl der in Hamburg gezählten Vögel deutlich unter dem bundesweiten Durchschnitt von 33. dpa