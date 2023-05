„Die Sopranos“ und Hörspiele: Sprecher Peter Weis gestorben

Teilen

Fernsehzuschauer kennen ihn als Stimme der Gangsterfigur Paulie Gualtieri aus der Serie „Die Sopranos“, andere haben ihn mal in einem der bekannten Europa-Kinderhörspiele erlebt: Der Schauspieler und Sprecher Peter Weis ist gestorben. Das teilte seine Agentur am Freitag in Hamburg mit. Den Angaben zufolge starb er bereits am 5. Mai. Weis wurde 85 Jahre alt.

Hamburg - Der Hamburger synchronisierte neben dem „Sopranos“-Schauspieler Tony Sirico noch eine Reihe anderer US-Darsteller, auch Trickfilmfiguren. Als Schauspieler war er oft im Theater zu sehen, er wirkte zudem prominent dem frühen „Tatort“-Krimi „Auf offener Straße“ (1971) mit.

Beim Hörspiellabel Europa war Weis unter anderem der Erzähler der „Abenteuerserie“ nach Vorlagen der Kinderbuchautorin Enid Blyton. Auch bei „Die drei ???“ und „TKKG“ hatte er Auftritte. Europa-Chefin Heikedine Körting schrieb über ihn: „Fassungslos, erschüttert und maßlos traurig bin ich über den Fortgang von dem wunderbaren Menschen und Schauspieler Peter Weis. Es gibt so viele Momente, an die ich jetzt zurückdenke, an die großartigen gemeinsamen Arbeiten im Hörspiel-Studio Europa. Die vielen interessanten Gespräche mit dem immer so bescheidenen großartigen Peter Weis. Die warmen und glücklichen Momente bleiben immer. Seine künstlerische Arbeit beglückt weiter viele, viele Hunderttausend Kinder und Hörer.“ dpa