Dinsel neu im HSV-Aufsichtsrat: Wüstefeld bezieht Stellung

Das HSV-Logo. © picture alliance / Christophe Gateau/dpa

Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat ein neues Aufsichtsratsmitglied. Finanzunternehmer Detlef Dinsel ist am Donnerstagabend zum siebten Mitglied des Gremiums bestimmt worden. Das teilte der Verein am Freitag mit. Der 62-jährige Dinsel war von 2012 bis 2019 Gesellschafter beim Bundesligaclub FC Augsburg. Er übernimmt „den ruhenden Posten des für ein Jahr vom Aufsichtsrat in den Vorstand entsandten Dr.

Hamburg - Thomas Wüstefeld“, informierte der HSV.

„Ich freue mich auf die Aufgabe und möchte meine Expertise in dieses Gremium einbringen und beratend einen Beitrag dazu leisten, dass der HSV die Folgen der Corona-Pandemie bewältigt“, sagte Dinsel. Aufsichtsratsvorsitzender Marcell Jansen hob hervor, dass Dinsel dem Verein „vor allem auch bei der Restrukturierung“ helfen werde.

Bei der Sitzung des Gremiums habe Vorstand Thomas Wüstefeld „Stellung zur jüngsten medialen Berichterstattung um seine Person“ bezogen, teilte der HSV weiterhin mit. „Es war eine gute Sitzung mit viel Offenheit und einem sehr konstruktiven Austausch aller Beteiligten“, sagte Jansen und ergänzte: „Wir als Aufsichtsrat sind uns einig, dass von allen Seiten noch weitere Fakten zusammengetragen werden müssen, ehe wir die nächsten Schritte einleiten können.“

Gegen Wüstefeld waren tags zuvor im „Hamburger Abendblatt“ Vorwürfe laut geworden. Es sollen Forderungen von Geschäftspartnern in Millionenhöhe gegen den 53 Jahre alten Unternehmer aus dem Biotech-Bereich bestehen, hieß es. Wüstefeld bestritt das vehement und sprach von eine „Kampagne gegen meine Person“. dpa