Dirigent Elmar Lampson bekommt Gustaf-Gründgens-Preis

Teilen

Der mit 15.000 Euro dotierte Gustaf-Gründgens-Preis 2023 geht an den Komponisten und Dirigenten Elmar Lampson (70). Das teilte der Hamburger Lions Clubs, der den Preis vergibt, am Montag in Hamburg mit. Der Preis, gestiftet von Mercedes-Benz Hamburg, zeichnet Persönlichkeiten aus, die einen bedeutenden Beitrag zur Darstellenden Kunst in Hamburg geleistet haben.

Hamburg - Die Auszeichnung wird am 17. September im Ernst-Deutsch-Theater verliehen.

„Prof. Elmar Lampson hat das Musik- und Kulturleben in den vergangenen Jahrzehnten in Hamburg und weit darüber hinaus geprägt“, hieß es in der Begründung der Jury. Als Präsident der Hochschule für Musik und Theater (2004-2022) habe er nicht nur die internationale Vernetzung der Hochschule und deren weltweite Sichtbarkeit gestärkt, sondern auch durch unermüdliche Arbeit mit der Theaterakademie am Wiesendamm und der JazzHall zwei neue Kulturorte in Hamburg geschaffen, die aus der Musik- und Theaterszene nicht mehr wegzudenken seien.

Die Laudatio hält der Generalmusikdirektor des Philharmonischen Staatsorchesters Hamburg, Kent Nagano, der auch Musik von Elmar Lampson dirigieren wird. Der Gustaf-Gründgens-Preis wird seit 2012 verliehen. Bisherige Preisträger waren unter anderem Ballettchef John Neumeier und Musicalproduzent Joop van den Ende. dpa