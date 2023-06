Disney-Musical „Hercules“ feiert im März Weltpremiere

„Der König der Löwen“ und „Die Eiskönigin“ laufen bereits in Hamburg, jetzt kommt noch ein drittes Disney-Musical dazu: Am 24. März 2024 feiert das Musical „Hercules“ nach dem gleichnamigen Disney-Film von 1997 Weltpremiere im Stage Theater Neue Flora. Das teilte das Musical-Unternehmen Stage Entertainment am Dienstag in Hamburg mit. Broadway-Regisseur und -Choreograf Casey Nicholaw („Aladdin“) soll das neue Musical verantworten.

Hamburg - Damit werde erstmals in der Geschichte von Disney Theatrical Productions ein Disney-Musical entwickelt, das in Hamburg seine Weltpremiere feiert.

„Die Kombination aus einer Bevölkerung mit hoher Wertschätzung für die darstellenden Künste und der außergewöhnlichen, verantwortungsvollen Leistung von Stage Entertainment hat Hamburg zu einer Theaterhauptstadt gemacht, die zu den besten der Welt zählt“, sagte Thomas Schumacher, Chef von Disney Theatrical Productions. „Hercules“ wird das Musical „Mamma Mia!“ mit den Hits von Abba ablösen.

Die Filmmusik von Alan Menken und David Zippel enthalte alle R&B- und Gospel-Hits aus dem Film, darunter den Oscar-nominierten Song „Ich werd's noch beweisen“ (Go the Distance), „In Sekunden auf Hundert“ (Zero to Hero) und „Ich will keinen Mann“ (I Won't Say (I'm in Love)). Für die Bühnenversion hat das Duo zudem einige neue Songs geschrieben.

Das Musical erzählt die Geschichte von Hercules, Sohn des Zeus, der als Baby entführt wird und unter Menschen aufwächst. Eines Tages findet er heraus, dass er auf dem Olymp das Licht der Welt erblickt hat und sein Vater kein Geringerer als der mächtige Zeus ist. Um aber auf den Berg der Götter zurückkehren zu können, muss Hercules beweisen, dass er ein richtiger Held ist. Mit Hilfe seiner treuen Freunde lernt er, dass es nicht auf pure Kraft ankommt, sondern dass wahre Helden an der Stärke ihres Herzens gemessen werden. dpa