Drach-Prozess: Aussage von angeschossenem Geldboten erwartet

Ein Namensschild des Angeklagten T. Drach steht auf der Anklagebank des Landgerichts Köln. © Thomas Banneyer/dpa/Archivbild

Beim Raubüberfall auf einen Geldtransporter am Flughafen Köln/Bonn war im März 2019 ein Geldbote durch einen Schuss schwer verletzt worden. Nun wird die Aussage des Mannes im Prozess gegen Reemtsma-Entführer Thomas Drach erwartet.

Köln - Der Prozess gegen Reemtsma-Entführer Thomas Drach vor dem Kölner Landgericht soll am Donnerstag (10.00 Uhr) mit der Aussage eines angeschossenen Geldboten fortgesetzt werden. Der Mann war bei einem Drach zur Last gelegten Raubüberfall auf einen Geldtransporter am Flughafen Köln/Bonn im März 2019 verletzt worden. Der Mann erlitt laut Gutachten einen Durchschuss beider Oberschenkel. Der Schuss wurde mutmaßlich aus einer Kalaschnikow aus nächster Nähe abgefeuert.

Drach werden in dem Prozess vier Raubüberfälle auf Geldtransporter in Köln, Frankfurt am Main sowie im hessischen Limburg vorgeworfen. Ferner wird der 61-Jährige wegen der Schüsse auf Geldboten auch wegen versuchten Mordes beschuldigt. Mit auf der Anklagebank sitzt ein mutmaßlicher Komplize.

Drach hatte 1996 den Tabakdynastie-Erben Jan Philipp Reemtsma entführt und erst nach Zahlung von Lösegeld wieder freigelassen. Für die Tat war Drach zu vierzehn Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden. dpa