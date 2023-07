Dritter Versuch zu Anklageverlesung: Mutmaßlicher Giftmord

Teilen

Die Verteidiger Sven Karsten (l) und Frank Zindler (r) stehen neben ihrer angeklagten Mandantin. © Friso Gentsch/dpa/Archivbild

Im dritten Anlauf soll in einem Giftmordprozess am Landgericht in Bielefeld am Donnerstag (9.00 Uhr) die Anklage verlesen werden. Die ersten Versuche waren an zwei Prozesstagen seit Mitte Juni an einem Veto der Verteidiger und einem Krankheitsfall unter den Richtern gescheitert. Vor Gericht stehen eine 50-jährige Deutsch-Türkin aus Bielefeld und ihr iranischer Freund (45) aus Hamburg.

Bielefeld - Die beiden Angeklagten sollen eine außereheliche Beziehung geführt haben. Gemeinsam sollen sie am 30. April 2022 den Plan umgesetzt haben, den Ehemann der Frau mit Gift zu töten. Laut Anklage hat die Frau dem Mann ein toxisches Gemisch in ein Wasserglas neben sein Bett gestellt. Als er tot war, rief sie den Rettungsdienst. Für Aufsehen hatte der Fall gesorgt, weil sich anfangs keine Hinweise auf ein Tötungsdelikt ergeben hatten. Erst Anfang 2023 meldete sich die Bielefelderin bei der Polizei und gab an, dass ihr Mann vergiftet worden sei. Kurz darauf wurde der 45-Jährige in Hamburg festgenommen. Bis September sind weitere Verhandlungstage angesetzt. dpa