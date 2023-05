Drogenrazzia bei 24 Verdächtigen

Ein Polizist schaltet die Bodycam auf seiner Uniform ein. © Monika Skolimowska/dpa/Symbolbild

Im Kampf gegen den Drogenhandel hat die Polizei zwölf Wohnungen und 14 Gefängniszellen im Raum Hamburg durchsucht. Die Beamten beschlagnahmten dabei am Donnerstag Kokain, synthetische Cannabis-Wirkstoffe, Haschisch und Amphetamine sowie rund 8000 Euro Bargeld, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die Ermittlungen richteten sich gegen 24 Männer im Alter zwischen 19 und 48 Jahren, hieß es.

Hamburg - 14 von ihnen sitzen im Gefängnis.

Die Ermittler durchsuchten neun Wohnungen in Hamburg sowie je eine in Barsbüttel (Kreis Stormarn), Hasloh (Kreis Pinneberg) und Hollern-Twielenfleth (Landkreis Stade). Ferner wurden 13 Zellen in der JVA Fuhlsbüttel inspiziert sowie ein weiterer Haftraum in der offenen Vollzugsanstalt Glasmoor in Norderstedt. dpa