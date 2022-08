„Eine Stunde mehr“: Jetzt drohen durch die Gaskrise auch noch Zugverspätungen

Von: Christian Einfeldt

Angesichts der Gaskrise plant die Bundesregierung, bestimmten Zügen Vorfahrt gegenüber dem Personenverkehr zu gewähren. Das könnte im Bahnchaos enden.

Hamburg – Die Deutsche Bahn verspätet sich – Kunden kennen dieses Szenario. Im Fernverkehr ist nach aktuellen Angaben von dw.com gerade einmal 40 Prozent aller Züge pünktlich. Verspätungen von bis zu sechs Minuten nicht inbegriffen. Und so ist Fahrgästen schon vor Antritt der Zugreise klar, dass vor allem bei längeren Strecken mit Wartezeiten zu rechnen ist. An den Nerven zehrt es dennoch – insbesondere dann, wenn scheinbar unaufhörlich weitere Minuten hinzukommen.

Das könnte ab Herbst der Fall sein. Dann, wenn die Gaskrise zur Realität werden könnte. Die Energieversorgung hat oberste Priorität. Robert Habeck, Bundesumweltminister für Wirtschaft und Energie, sagte kürzlich, dass niemand in den kalten Monaten frieren soll. Dafür muss die Energieversorgung weiter aufrecht gehalten werden. Der aktuelle Plan der Bundesregierung: Vorfahrt für Energie-Güterzüge auf Deutschlands Gleisen – Reisende der Deutschen Bahn müssten mit weiteren Wartezeiten rechnen.

Gaskrise: Personenverkehr der Deutschen Bahn muss warten – „eine Stunde mehr Fahrzeit ist drin“

Unlängst verkündete Hamburg seinen 25-Punkte-Plan. Die Hansestadt spart Geld und kämpft so gegen den Gasmangel. Gleichermaßen steht auch der Alltag auf Deutschlands Gleisen ganz im Zeichen der tagespolitischen Debatte. Ein besonderer Fokus soll dabei auf den Transport von Kohle, Öl und Gas gelegt werden. Industrie und Kohlekraftwerke sind auf die zuverlässige Zulieferung von Energie-Treibstoffen angewiesen. Im Zuge dessen muss der Personenverkehr der Deutschen Bahn warten – das erwägt jetzt zumindest der Bund.

„Ziel ist es, den Betrieb von Kraftwerken, Raffinerien, Stromnetzen sowie von weiteren lebenswichtigen Betrieben sicherzustellen“, heißt es aus Kreisen der Ministerien für Wirtschaft und für Verkehr. Was das für den norddeutschen Bahnbetrieb bedeuten könnte, erklärte Karl-Peter Naumann, Sprecher des Fahrgastverbandes Pro Bahn für Hamburg und Schleswig-Holstein, dem NDR. Der Kohlezug fährt maximal 100 km/h schnell, ein ICE bis zu 300 km/h. „Ein ICE fährt hinter diesem her. Dann wird er seine Geschwindigkeit reduzieren müssen“. Wie viel Wartezeit und damit Verspätung würde das für DB-Fahrgäste bedeuten? „Eine Stunde mehr Fahrzeit ist da durchaus drin“, sagt Naumann.

Vorfahrt für Energie-Güterzüge wegen Gaskrise: Deutsche Bahn kritisiert Plan der Bundesregierung

Betroffen wären nach Berichten des NDR vor allem die Strecken zwischen Hamburg und Niedersachsen. Namentlich: Hamburg-Hannover, Hamburg-Lüneburg oder auch Hamburg-Bremen. Hier würden besonders viele Energie-Transportzüge unterwegs sein – schon bald werden es jedoch weitaus mehr sein. Das bestätigte eine Hamburger Bahn-Sprecherin zuletzt auch dem Norddeutschen Rundfunk. Wie dw.com berichtet, plant die Bundesregierung, dem Güterverkehr zunächst über einen Zeitraum von rund sechs Monaten Vorrang zu gewähren.

Chaos will man in dieser Zeit bei der Deutschen Bahn um jeden Preis vermeiden. Nicht zuletzt das 9-Euro-Ticket, dessen potenzieller Nachfolger weiterhin diskutiert wird, und die massive Überbelastung hat die Schwächen des Berliner Eisenbahnunternehmens aufgedeckt. „Wir haben in den letzten drei Jahrzehnten beim Ausbau geschlafen und sogar sträflich Infrastruktur abgebaut“, sagt Detlef Neuß, Vorsitzender des Fahrgastverbandes Pro Bahn. In einer Stellungnahme gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa) sagt er außerdem, dass „noch mehr Verspätungen die Leute aus den Zügen zurück ins Auto treiben“ – „genau das, was wir nicht wollen.“