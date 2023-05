„In 25 Jahren nicht erlebt“: Leiche von Deutschlands „berühmtestem Arbeitslosen“ verschwunden

Von: Marcel Prigge

Teilen

Nach dem Tod von Arno Dübel scheint seine Leiche verschwunden zu sein. Weder auf Friedhöfen noch in den Krematorien Hamburgs soll sie zu finden sein. Jetzt äußert sich ein Friedhofssprecher.

Update vom Samstag, 27. Mai 2023, 12 Uhr: Noch immer ist die Leiche von Arno Dübel nicht auffindbar. Jetzt hat sich Lutz Rehkopf, der Sprecher der Hamburger Friedhöfe geäußert. Im Gespräch mit bunte.de gibt er zu: „So einen Fall habe ich in 25 Jahren nicht erlebt“.

Seinen Angaben zufolge sei es egal, wo ein Mensch stirbt – die Leiche müsse in jedem Fall in die Verstorbenen-Annahme der Friedhöfe kommen. Genau das sei bei Arno Dübel nicht passiert. Und auch im Institut für Rechtsmedizin seien die Überreste nicht angemeldet worden. Die einzig denkbare Möglichkeit sei laut Sprecher, dass ein Verwandter den Toten in ein anderes Bundesland habe bringen lassen.

Rätsel um Leiche: Überreste von Arno Dübel sollen verschwunden sein

Erstmeldung vom Freitag, 26. Mai 2023, 18:15 Uhr: Hamburg – Deutschlands „berühmtester Arbeitsloser“ Arno Dübel ist tot. Nur: Wo ist seine Leiche? Die Zentrale Verwaltung der Hamburger Friedhöfe sucht nach den Überresten Dübels. Wo sie genau sind, scheint derzeit unbekannt.

Überreste von Arno Dübel sollen verschwunden sein: Rätsel um Leiche

„Deutschlands berühmtester Arbeitsloser“ ist nach einer schweren Krankheit im Alter von 67 Jahren im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf gestorben. Nach 24hamburg.de-Informationen erlitt er ein Organversagen nach Leberzirrhose und Lungenkrebs. Doch wo ist seine Leiche? Nach Angaben der Bild ist diese weg – und scheinbar weiß niemand genau, wo sich die sterblichen Überreste von Arno Dübel jetzt befinden.

Weder in Krematorien noch auf Friedhöfen: Wo sind die Überreste von Arno Dübel?

Selbst die zentrale Verwaltung der Hamburger Friedhöfe rätselt über den Verbleib von Arno Dübel. Sie bestätigte gegenüber der Bild, dass der Verstorbene in keinem der beiden Krematorien in Hamburg verbrannt wurde. Außerdem habe die Verwaltung erwartet, dass er in die Verstorbenen-Annahme in Hamburg-Öjendorf transportiert wurde. Doch weder in der Verstorbenen-Halle in Öjendorf noch an dem anderen Standort in Ohlsdorf sei der Leichnam von Arno Dübel aufgenommen worden.

Arno Dübel ist vor Kurzem in einem Krankenhaus in Hamburg gestorben. Scheinbar ist jedoch seine Leiche verschwunden. Weder auf Friedhöfen, noch in Krematorien sollen die Überreste zu finden sein. © Imago

Aus dem Kreis von Bekannten Dübels habe es geheißen, dass Arno Dübel bereits am 15. April auf dem Friedhof in Rahlstedt beerdigt wurde. Nach Angaben der Friedhofsverwaltung habe es am besagten Tag jedoch keine Beisetzungen oder Trauerfeiern gegeben. Und auch auf dem Friedhof Tonndorf soll der Leichnam nicht aufgetaucht sein. Auch anonyme Beisetzungen soll es auf diesen Friedhöfen laut Bild nicht geben.

Was könnte mit der Leiche von Arno Dübel passiert sein? Möglich ist einerseits, dass Angehörige den Leichnam durch ein Bestattungsinstitut haben abholen lassen. So könnte er im Hamburger Umland seine letzte Ruhe gefunden haben. Es könnte auch sein, dass der Leichnam im Universitätskrankenhaus aufbewahrt wird. Dieses verweist auf Anfrage der Bild jedoch auf den Datenschutz und macht keine weiteren Angaben.