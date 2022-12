Duell mit Ex-Coach: „Man weiß, was auf einen zukommt“

Hamburgs ehemaliger Trainer Pedro Calles coacht sein Team an der Seitenlinie.

BBL

Bei den Basketballern der Veolia Towers Hamburg ist am Freitag trotz der sportlich schwierigen Situation mit fünf Bundesliga-Niederlagen in Serie ein wenig Feierstimmung aufgekommen. Spieler- und Trainerteam tauschten einen Tag vor Heiligabend Geschenke aus und demonstrierten mannschaftlichen Zusammenhalt. Ob es am 27. Dezember endlich wieder einen Sieg für die Hanseaten zu feiern gibt, ist ungewiss.

Hamburg - Zu Gast im Inselpark sind ausgerechnet die EWE Baskets Oldenburg mit Ex-Towers-Coach Pedro Calles und den ehemaligen Hamburger Profis Max DiLeo und Bryce Taylor.

Einer, der bereits unter Calles für die Towers gespielt hat und weiterhin für die Hamburger aufläuft, ist Lukas Meisner. Der betonte mit Blick auf die Gäste: „Ich glaube, alle wissen, welchen Basketball Pedro spielen möchte – physisch, aggressiv und schnell. Zudem mit einer ganz klaren Struktur.“ Das Wiedersehen sei für ihn vielleicht Fluch und Segen zugleich, ergänzte Meisner. „Man weiß, was auf einen zukommt, und man weiß auch, dass es auch extrem gut gemacht wird.“

Eine Möglichkeit, dieser Art Basketball erfolgreich begegnen zu können, fällt zudem weg. Jonas Wohlfahrt-Bottermann wurde nach seiner Disqualifikation in der Partie bei den Rostock Seawolves von der BBL-Spielleitung am vergangenen Donnerstag zusätzlich für ein Spiel gesperrt. „Der Ausfall von Jonas wiegt gerade gegen Oldenburg schwer. Denn gerade auf seiner Position hätte ich uns im Vorteil gesehen, da die Baskets derzeit nur einen richtigen Big Man haben. Der Vorteil ist jetzt aber weg“, räumte Hamburgs Cheftrainer Raoul Korner angesichts der Sperre für seinen Spieler ein. dpa