Ehemaliges Spülfeld wird 38. Hamburger Naturschutzgebiet

Teilen

Eine Hafenfähre fährt im Sonnenaufgang auf der Elbe im Hamburger Hafen. © Marcus Brandt/dpa/Symbolbild

Ein inzwischen mit Röhrichten, Laub- und Auwäldern bewachsenes ehemaliges Spülfeld im Hafengebiet von Altenwerder soll Hamburgs 38. Naturschutzgebiet werden. Im Gegenzug sollen an das Containerterminal Altenwerder grenzende Flächen für eine hafenlogistische Nutzung freigegeben werden, teilten Umwelt- und Wirtschaftsbehörde am Montag mit. Laut einem Senatsbeschluss vom Juni werde der Vollhöfner Wald mit seinen 74 Hektar als Naturschutzgebiet ausgewiesen, um den Wegfall der für die Hafennutzung vorgesehenen Fläche in entsprechender Größe zu kompensieren.

Hamburg - Zuerst hatte das „Hamburger Abendblatt“ darüber berichtet.

Die Ausweisung des Vollhöfner Walds als Naturschutzgebiet sei ein zentrales Versprechen des rot-grünen Koalitionsvertrages, sagte Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne). „Dieser Entschluss beendet ein langes Ringen um diesen einzigartigen kleinen Urwald, der nun auch in Zukunft Heimat vieler bedrohter Tier- und Pflanzenarten bleiben wird.“ Das Gebiet soll künftig zudem als Standort von mehreren Windkraftanlagen genutzt werden.

„Mit der Vereinbarung zum Flächentausch sichern wir eine hafennahe Fläche für die Umwelt und sichern zugleich, dass insgesamt die für den Hafen erforderliche Fläche erhalten bleibt“, sagte Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD). „Außerdem können wir Standorte nutzen, um auf Hamburger Stadtgebiet erneuerbare Energie zu erzeugen.“ Damit würden gleich drei Ziele auf einmal erreicht. dpa