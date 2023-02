Ein Toter bei Wohnungsbrand in Hamburg

Einsatzkräfte der Feuerwehr bei einem Übungseinsatz. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Hamburg-Eimsbüttel ist am Mittwochmorgen ein Mann ums Leben gekommen. Es handele sich vermutlich um den 65-jährigen Bewohner der Erdgeschosswohnung, in der das Feuer ausgebrochen sei, teilte die Polizei mit. Der noch nicht identifizierte Leichnam wurde geborgen und dem Institut für Rechtsmedizin zugeführt.

Hamburg - Zudem habe ein Mann aus einer Wohnung im Obergeschoss gerettet werden können. Er wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Die übrigen Bewohner des Mehrfamilienhauses blieben unverletzt. Das Haus gilt derzeit als nicht bewohnbar.

Die Brandursache war zunächst unklar. Zeugen hätten von einem lauten Knall berichtet und dass es dann angefangen habe zu brennen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Feuerwehr war mit etwa 30 Einsatzkräften vor Ort. Der Brand war nach etwas einer Stunde gelöscht. dpa