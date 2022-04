Einchecken per Gesichtserkennung am Hamburg Airport

Teilen

Mirjam Fröhlich, Leiterin Passagier- und Gepäckmanagement am Hamburg Airport, steht im Abflugbereich des Hamburg Airports. © Marcus Brandt/dpa

Lächeln statt Bordkarte rauskramen: Am Hamburger Flughafen können Fluggäste von Lufthansa, Swiss und Austrian Airlines jetzt per biometrischer Gesichtserkennung einchecken. Das gaben die Leiterin Passagier- und Gepäckmanagement am Hamburg Airport, Mirjam Fröhlich, und Falk Durm, Head of Ground & Airport Experience bei der Lufthansa Group, am Donnerstag am Flughafen bekannt.

Hamburg - Dafür müssen sich Mitglieder des Treueprogramms der Star Alliance, Miles & More, einmalig mit ihrem Reisepass registrieren. Dann können sie am Flughafen Hamburg und anderen teilnehmenden Airports die zentrale Sicherheitskontrolle und ausgeschilderte Boarding Gates kontaktlos passieren - ganz ohne Bordkarte oder Smartphone. Funktionieren soll dies auch mit Maske. Bisher gab es das bereits an den Drehkreuzen Frankfurt, München und Wien.

Die Macher versprechen, dass Fotos und andere Identifikationsmerkmale verschlüsselt und sicher gespeichert werden. Das System arbeite unter Beachtung der geltenden Datenschutzgesetze und auf Basis der neuesten Gesichtserkennungstechnologie. dpa