Eine Woche nach Großbrand: Letzte Glutnester gelöscht

Teilen

Ein Mitglied der Feuerwehr spritzt aus einem Schlauch mit Wasser. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Eine Woche nach dem Ausbruch eines Großbrandes in Hamburg-Rothenburgsort hat die Feuerwehr die letzten Glutnester gelöscht. Auf dem 17 000 Quadratmeter großen Gelände an der Billstraße seien mehrere Lagerhallen mit diversem Lagergut abgebrannt, teilte die Feuerwehr am Montag mit. Von Donnerstag bis Sonntagabend hätten die Einsatzkräfte ein Abbruchunternehmen unterstützt, das mit Abrissbaggern Zugang zu verbliebenen kleineren Glutnestern schuf.

Hamburg - In einem Container seien Kirschkernkissen in Form von Füchsen und Ottern abgelöscht worden.

Am frühen Ostersonntag waren auf dem Gelände zunächst mehrere Fahrzeuge, Waschmaschinen und anderes Lagergut in Flammen aufgegangen. Das Feuer hatte auf einen Komplex von Lagerhallen übergegriffen. Eine große Rauchwolke zog Richtung Innenstadt. Die Berufsfeuerwehr, Freiwilligen Feuerwehren und das Technische Hilfswerk waren mit gut 220 Mitarbeitern im Einsatz. Über die Woche seien 1046 Einsatzkräfte vor Ort eingebunden gewesen, hieß es. dpa