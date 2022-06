Eisbomben, Regen und Matsch: Erfrischung für Bären und Co.

Ein Gruppe Alpakas steht in Hagenbecks-Tierpark zur Abkühlung unter einem Wassersprenger. © Markus Scholz/dpa

Die heißen Tage machen nicht nur Menschen zu schaffen, auch Tiere freuen sich über kühlende Abwechslung. Im Tierpark Hagenbeck haben sich die Pfleger Erfrischungen etwa für Bären und Alpakas überlegt.

Hamburg - Eisbomben, Matsch und Regenschauer: Zahlreiche Bewohner des Hamburger Tierparks Hagenbeck sind am Freitag mit kühlenden Erfrischungen überrascht worden. So durften sich beispielsweise die Kamtschatkabären über mehrere Eisbomben mit gefrorenem Fisch, Fleisch, Obst und Gemüse freuen. Zwei Eisbomben wurden zur Beschäftigung und Anregung der Tiere zunächst an Bäume gehängt, zwei weitere landeten später noch im Wassergraben. Überraschungen dieser Art gibt es einer Sprecherin zufolge für die Tiere immer wieder mal. Hintergrund ist, dass die Tiere auf diese Weise zum Spielen gebracht werden sollen.

Für die Pinselohrschweinchen hatten die Tierpfleger deshalb eine mit Mehlwürmern gefüllte Giraffe aus Karton gebastelt. Der schenkten die Mutter und ihre drei Töchter zunächst allerdings kaum Beachtung. Viel mehr genossen die Pinselohrschweine im gewohnt matschigen Suhlbad ihre Mini-Eisbomben. Die Alpakas freuten sich dagegen über den zur Abkühlung angestellten Rasensprenger. dpa