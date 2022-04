Elbphilharmonie nimmt Geflüchtete aus der Ukraine auf – „großartige Aktion“

Von: Elias Bartl

Teilen

Rund 40 Geflüchtete aus der Ukraine sind im Westin Hotel in der Hamburger Elbphilharmonie untergekommen. Die Hälfte der Geflüchteten sind pflegebedürftig.

Hamburg – Die Hamburger Elbphilharmonie* hat rund 40 Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen. Seit Mitte März sind 26 Erwachsene und elf Kinder im Westin Hotel untergebracht, das zum Gebäude der Elbphilharmonie gehört, bestätigte der Pressesprecher der Elbphilharmonie, Martin Andris, wie 24hamburg.de berichtet.

Elbphilharmonie als Flüchtlingsunterkunft: 40 Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen

Seit Mitte März sind 26 Erwachsene und elf Kinder im Westin Hotel untergebracht, das zum Gebäude der Elbphilharmonie gehört, © IMAGO/Laci Perenyi

Die Hälfte der Geflüchteten sind pflegebedürftig oder Menschen mit Behinderung. Betreut werden die Menschen über einen Pflegedienst, zusätzlich kommen Ärzte ins Haus. Die andere Hälfte sind Mütter mit Kindern. Um sie kümmert sich ein Team aus Mitarbeitern der Hamburger Elbphilharmonie. Zusammen helfe man bei Behördengängen, Kontoeröffnungen, Anmeldungen bei den Krankenkassen oder dem Anerkennen von amtlichen Dokumenten. Für die Familien wurden auch Ausflüge organisiert, zum Beispiel eine Hafenrundfahrt.

Im Elbphi-Hotel: Westin Hotel nimmt Geflüchtete auf

Täglich die spannendsten Hamburg-Nachrichten direkt ins Postfach

Die Verpflegung übernimmt die Gastronomie der Elbphilharmonie. Die Geflüchteten werden voraussichtliche bis zum 4. April bleiben. Dann sollen die pflegebedürftigen Menschen in geeignete Folgeunterkünfte mit Betreuung verlegt werden. Für die Familien werden im Moment geeignete Unterkünfte gesucht. Auf Facebook und Co. gibt es bereits einige Reaktionen. So schreibt ein Nutzer: „Na endlich eine sinnvolle Nutzung des Klotzes.“ Ein anderer findet: „Eine großartige Aktion, andere Hotels sollten mitziehen.“ (DPA) * 24hamburg.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA