Elbphilharmonie: Tag der offenen Tür in Hamburg – Datum, Tickets, Programm

Von: Kevin Goonewardena

Beim Tag der offenen Tür können Besucher der Elbphilharmonie in Hamburg so nahe sein wie sonst nie. Infos zu Datum, Tickets und Programm.

Hamburg - Woher kommt das Licht beim Konzert? Wie sieht eigentlich eine Orgel von innen aus? Und wohin gehen die Künstler in der Pause? Diese und andere Fragen werden beim Tag der offenen Tür der Elbphilharmonie beantwortet. Genaugenommen sind es sogar zwei Tage, an denen Interessierte das Hamburger Wahrzeichen, dass erst Anfang des Jahres seinen fünften Geburtstag feierte, im Detail kennenlernen können. Datum und Programm steht: Am 18. und 19. Juni 2022 sind die Foyers und Konzertsäle offen, geführte Kurz-Touren und eigens konzipierte Vorführungen bieten zudem Einblicke in Bühnentechnik, Backstage- und Verwaltungsbereich, teilte die Elbphilharmonie mit, die ab 2023 auch Euromünzen schmücken soll. Auch Tickets gibt es bereits, berichtet 24hamburg.de.

Name: Elbphilharmonie Adresse: Platz d. Deutschen Einheit 4, 20457 Hamburg Eröffnung: 11. Januar 2017 Architekten: Jacques Herzog, Pierre de Meuron

Tickets für eigenständige Entdeckungstouren der Spielstätte an der Elbe können ab sofort zum Preis von 5,00 Euro über die Website der Elbphilharmonie gebucht werden. Auch Kombi-Tickets die zusätzlichen Besichtigungen des Hotels The Westin Hamburg, dass die oberen Stockwerke des Gebäudes belegt, oder Instrumenten-Workshops beinhalten, können gebucht werden. Das Haus rechnet mit rund 120 Minuten Verweildauer im Gebäude bei Teilnahme an einer Führung an dem jeweiligen Datum 18. und 19. Juni 2022.

Die Hamburger Elbphilharmonie liebevoll Elphi genannt, hat sich in kürzester Zeit zum neuen Wahrzeichen der Hansestadt entwickelt. Am 18. und 19. Juni öffnet sich das Konzerthaus im Rahmen des Tag der offen Tür für Interessierte. © Georg Wendt/dpa

Eine Teilnahme an den Kurz-Touren durch die Backstage-Bereiche ist dann jeweils vor Ort ohne Voranmeldung nach Verfügbarkeit möglich. Info-Stationen und fachkundige Guides stehen an zahlreichen Orten in dem Hamburger Wahrzeichen bereit, wie es weiter heißt. Und natürlich darf in einem Konzerthaus auch die Musik nicht zu kurz kommen: Auf drei Bühnen erwartet die Besucher und Besucherinnen deswegen ein vielfältiges Musikprogramm an den beiden Tagen. Auch die Konzerthaus-Gastronomie ist geöffnet.

Elbphilharmonie Hamburg: Zuletzt sorgte spektakuläre Drohnen-Show für Aufsehen

Die Installation der niederländischen Künstler DRIFT lässt hunderte Drohnen um die Elbphilharmonie tanzen und so Wellen aus Licht entstehen. „Breaking Waves“ heißt das Kunstwerk und ist noch bis zum 01. Mai 2022 zu sehen. © Georg Wendt/dpa

Zuletzt hatte das Konzerthaus zusammen mit dem Künstler-Duo The Drift mit einer spektakulären Drohnen Show für Aufsehen gesorgt. Nach dem Absturz einer Drohne aufgrund eines mutmaßlichen Fremdangriffes am ersten Abend, mussten die Folgetermine der Show abgesagt werden. (mit dpa)