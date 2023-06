Elektrische Lagerkräne im Hafen in Betrieb genommen

Schifffahrt

Der Hafenlogistikkonzern HHLA hat am Hamburger Containerterminal Burchardkai (CTB) vier mit Ökostrom betriebene elektrische Lagerkräne in Betrieb genommen. „Dieses Projekt spart jährlich knapp fünfeinhalb Millionen Liter Diesel und gut 11.000 Tonnen CO2 ein“, sagte Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) am Donnerstag. Darüber hinaus seien die elektrifizierten Lagerkräne deutlich leiser und es würden erhebliche Menge Ruß-, Feinstaub- und Stickstoffemissionen vermieden.

Hamburg - „Das verbessert die Lebensqualität der Hamburgerinnen und Hamburgern unmittelbar, vor allem in Hafennähe“, sagte Kerstan.

Die Umstellung der Technik wurde den Angaben zufolge mit Sondermitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung mit zehn Millionen Euro gefördert. HHLA-Vorstand Jens Hansen sagte: „Durch den Einsatz neuer Technologien wollen wir den Prozess des Containerumschlags auch auf unserem größten Terminal in Hamburg - dem CTB - vollständig elektrifizieren und zudem deutliche Verbesserungen bei der Energieeffizienz erreichen.“

Die vier neuen Lagerblöcke ergänzen das elektrische Containerlager den Angaben zufolge am CTB um zusätzliche 8500 Standardcontainer (TEU). Insgesamt verfüge das automatisierte Containerlager damit über eine Kapazität von knapp 39.000 TEU in insgesamt 19 Lagerblöcken. dpa