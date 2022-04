Große Elektronik-Kette schließt fast alle Filialen in Deutschland

Von: Kevin Goonewardena

Immer mehr Unternehmen verlagern ihr Geschäft auf den Online-Handel. So auch eine traditionelle Elektronikkette – Schließung fast aller Filialen.

Hamburg – Das runde Firmenjubiläum werden die Kunden und Kundinnen der Berliner Elektronikkette Conrad nicht mehr in den Filialen feiern können: Wie jetzt bekannt wurde, wird das 1923 gegründete Traditionsunternehmen fast alle stationären Filialen schließen. Betroffen sind fast alle bundesweiten Niederlassungen der bei Technik-Fans und Bastlern beliebten Kette, davon betroffen sind auch die Hamburger-Filialen, wie 24hamburg.de berichtet.

Die Conrad-Filiale am Altonaer Bahnhof in Hamburg-Ottensen ist bereits seit Anfang 2019 dicht. Nun wird es auch andere Märkte der Conrad-Kette treffen. Grund dafür ist ein Strategiewechsel in dem Familienunternehmen. In Zukunft wird sich das Unternehmen Conrad auf den Onlinehandel konzentrieren.

Name: Conrad Gegründet: 1923 in Berlin durch Max Conrad Sitz: Hirschau, Bayern CEO: Werner Conrad (seit 2018) Anzahl der Beschäftigten: rund 3800 (2018)

Conrad schließt Filialen: Stationärer Handel nur noch für Geschäftskunden

Privatkunden, so teilte das Unternehmen mit, sollen in Zukunft ausschließlich online einkaufen. Die meisten der alten Filialen werden dann nur noch Geschäftskunden zur Verfügung stehen. Diese sollen sich vor allem in großen Städten wie Berlin, München und Hamburg befinden.

Die Außenfassade der Conrad-Filiale in Hamburg-Wandsbek. Auch die einzig verbliebene Conrad-Filiale in der Hansestadt wird von der Schließung fast aller deutschen Filialen für Privatkunden betroffen sein. © Hanno Bode/Imago

Ausgenommen ist explizit die Filiale am bayrischen Sitz des Unternehmens und im nahegelegenen pfälzischen Wernberg-Köblitz. Alle anderen Filialen sollen im Laufe des Jahres geschlossen und auf das neue Konzept umgestellt werden. Die Schließung für Privatkunden betrifft in Hamburg die Conrad-Filiale in Wandsbek.

Elektronikhändler Conrad schließ Filiale in Hamburg: Coronapandemie hat Entwicklung beschleunigt

Wie Spiegel Online berichtet, habe die Coronapandemie die Entwicklung auch bei dem Elektronikhändler dahingehend beschleunigt, dass Privatkunden vermehrt Online einkaufen. Eine Entwicklung, die seit Jahren anhält und auf die sich das Unternehmen Conrad bereits seit Längerem vorbereitet habe.

In welcher Form das Unternehmen Conrad in Hamburg Geschäftskunden stationär bedienen und wann genau die Wandsbeker-Filiale schließen wird, ist hingegen noch nicht bekannt. Genauso wenig darüber, wie viele der mehrere Tausend Beschäftigten von den Umstrukturierungsmaßnahmen betroffen sein werden. Conrad ist aktuell in 17 Ländern aktiv. Auch über eventuelle Pläne einer Schließung der internationalen Filialen für Privatkunden verriet Conrad nichts.