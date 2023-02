Emotionale Bürgerschaftsdebatte zu Messerangriff

Anna Gallina (Bündnis90/Die Grünen), Justizsenatorin von Hamburg. © Sven Hoppe/dpa/Archivbild

Vor genau einer Woche greift ein Mann mit einem Messer Fahrgäste in der Regionalbahn von Hamburg nach Kiel an. Zwei junge Menschen sterben, fünf werden verletzt. In der Hamburgischen Bürgerschaft sorgt die Tat für Entsetzen - und eine kontroverse Debatte.

Hamburg/Kiel - Eine Woche nach der tödlichen Messerattacke in der Regionalbahn aus Kiel hat die Hamburgische Bürgerschaft in einer emotional aufgeladenen Debatte über Konsequenzen diskutiert. Justizsenatorin Anna Gallina wies Kritik der Opposition hinsichtlich des Umgangs ihrer Behörde mit dem mutmaßlichen Täter am Mittwoch in der Aktuellen Stunde zurück. Die Freilassung von Ibrahim A. aus der Untersuchungshaft sechs Tage vor der Tat mit zwei Toten und fünf Verletzten sei gerichtlich entschieden worden. Auch sei sie nicht vorzeitig, sondern unter Ausschöpfung des Rechtsrahmens erfolgt. „Und es gab auch keine Möglichkeit, Auflagen zu erteilen.“

Der Opposition sagte sie zu, „nachvollziehbare“ Fragen zur Entlassung von Untersuchungshäftlingen am Donnerstag im Justizausschuss der Bürgerschaft zu beantworten. „Ich habe auch meine Vorstellungen, wie wir besser werden können“, sagte sie und kündigte eine Evaluierung des Hamburger Resozialisierungsgesetzes an.

CDU und AfD warfen der Justizbehörde vor, keine ausreichenden Maßnahmen ergriffen zu haben, um die Tat des mehrfach einschlägig vorbestraften 33-jährigen Palästinensers zu verhindern. „Hätte es keine andere Möglichkeit im Umgang mit Ibrahim A. gegeben und hätte er nicht besser auf die Entlassung vorbereitet werden können?“, fragte CDU-Fraktionschef Dennis Thering. „Es verstärkt sich immer mehr der Eindruck, dass die Justizsenatorin ihrer Aufgabe in diesem Amt nicht gewachsen ist.“

AfD-Fraktionschef Dirk Nockemann warf den Grünen generell „eine Politik der unkontrollierten Zuwanderung, eine Politik der Nichtabschiebung und eine Politik der Kuscheljustiz“ vor. „Und unsere Bürger müssen es erdulden, dass mehrfach Vorbestrafte - häufig Migranten - ihren Blutrausch auf der Straße ausleben.“ Er forderte den Rücktritt Gallinas.

Anstatt rechte Hetze zu betreiben, müsse jetzt dringend geklärt werden, weshalb die von Ibrahim A. ausgehende Gefahr falsch eingeschätzt worden ist, sagte die Vorsitzende der Linksfraktion, Cansu Özdemir. Hier sei Gallina gefordert. Zugleich bemängelte die Linken-Abgeordnete eine nur unzureichende psychologische Versorgung im Justizvollzug.

Die FDP-Abgeordnete Anna von Treuenfels-Frowein warf Gallina vor, sich aus der politischen Verantwortung zu stehlen. Dass im Fall Ibrahim A. keine präventiven Maßnahmen ergriffen worden seien, „nur, weil er in Untersuchungshaft saß“, sei nicht glaubhaft. „Wenn eine Person aus der Untersuchungshaft entlassen wird und schwerste Straftaten begeht, kann man doch nicht sagen: „systemisch war das alles in Ordnung““, sagte sie.

Auch der rechtspolitische Sprecher der SPD-Fraktion sieht noch Klärungsbedarf. Neben der Frage, wie es zu der Tat kommen konnte und ob sie hätte verhindert werden können, müssten auch mögliche Konsequenzen bedacht werden. „Das bedeutet, zu prüfen, ob die rechtlichen Grundlagen noch einmal nachgeschärft werden müssen.“

Die Prinzipien des Rechtsstaats würden für alle gelten, gerade auch für Menschen in Haft, sagte die Justizexperten der Grünen, Lena Zagst. „Wir dürfen sie auch in schwierigen Zeiten nicht über Bord werfen“, mahnte sie.

Vor Eintritt in die von der AfD zur Aktuellen Stunde angemeldete Debatte hatte Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit der Opfer gedacht und den Angehörigen ihr Mitgefühl ausgesprochen. An die Abgeordneten appellierte sie, „Schuldzuweisungen und Verteidigungsreden“ aus Respekt vor den Hinterbliebenen zu unterlassen. Viele Fragen müssten geklärt und gegebenenfalls Verantwortung übernommen werden. „Der richtige Ort dafür ist der Justizausschuss“, sagte sie. Der Ausschuss kommt am Donnerstag zusammen. dpa