Empörung über Laubbläserlärm löst großen Polizeieinsatz aus

Ein Streifenwagen der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Aus Ärger über den Lärm eines Laubbläsers hat ein 47-Jähriger in Hamburg mehrfach in die Luft geschossen und einen großen Polizeieinsatz ausgelöst. Ein 34 Jahre alter Nachbar hatte am Dienstagabend mit einem Laubbläser gearbeitet, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dies habe den Mann derart gestört, dass er mehrmals mit einer Waffe in die Luft geschossen habe.

Hamburg - Der 34-Jährige verständigte demnach die Polizei, die mit einem Großaufgebot anrückte. Auch die Unterstützungsstreife für erschwerte Einsatzlagen (USE) kam den Angaben zufolge zum Einsatz. Zuvor hatten Medien berichtet.

Bei dem 47-Jährigen fanden die Ermittler im Anschluss mehrere Waffen, darunter ein Luftgewehr und Schreckschusswaffen. Zudem entdeckten sie einige Cannabispflanzen. Bei der Waffe, die am Dienstagabend zum Einsatz kam, handelte es sich den Erkenntnissen zufolge um eine Schreckschusswaffe. Der Mann wurde noch vor Ort wieder entlassen. dpa