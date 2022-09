Erfolgsmusical „Mamma Mia!“ feiert Premiere in Hamburg

Sabine Mayer (M) als Donna, Jennifer van Brenk (l) als Tanja und Franziska Lessing als Rosie. © Marcus Brandt/dpa/Archivbild

Was für ein Comeback - Passend zum 20-jährigen Jubiläum ist das Gute-Laune-Musical „Mamma Mia!“ nach Hamburg zurückgekommen. Am Sonntagabend feierte das Musical mit den Hits der schwedischen Kult-Band Abba Premiere im Stage Theater Neue Flora. In der Hansestadt, die als Musicalhauptstadt Deutschlands gilt, hatte damals der Siegeszug der Show im deutschsprachigen Raum begonnen.

Hamburg - Das Publikum feierte die Songs und Szenen, die das Ensemble mit viel Witz und Charme auf die Bühne brachte. Gerade die Choreografien mit Massentänzen - teilweise sogar mit Schwimmflossen und Breakdance - zeugten von Einfallsreichtum.

Das Musical, in dem weltbekannte Abba-Hits wie „Dancing Queen“, „Super Trouper“ und „Mamma Mia“ gespielt werden, ist eine wahre Erfolgsgeschichte: Mehr als 60 Millionen Menschen in 440 Städten haben es bereits gesehen. Dabei wurde es mittlerweile in 16 Sprachen übersetzt. Erzählt wird darin die herzig-launige Geschichte um die Griechin Donna und ihre Tochter Sophie und die drei möglichen Väter. dpa