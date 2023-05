Ermittlungen nach Schüssen laufen weiter

Teilen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Am Sonntagmorgen wurde ein 26-Jähriger durch mehrere Schüsse an den Beinen verletzt. Die Polizei ermittelt.

Hamburg - Im Falle des angeschossenen 26-jährigen Mannes aus Hamburg-Wandsbek laufen weiter die Ermittlungen der Polizei. Seit dem Vorfall am frühen Sonntagmorgen sind der oder die Täter auf der Flucht, wie ein Sprecher des Hamburger Lagezentrums am Montagmorgen sagte. Der Tathergang sowie die Identität des Täters seien nach wie vor unbekannt, hieß es.

Der 26-Jährige war durch mehrere Schüsse an den Beinen verletzt worden. Er wurde per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nicht. dpa