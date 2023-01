Ernie und Bert feiern 50. Jubiläum der „Sesamstraße“

Krümelmonster Cookie hält bei einem NDR-Pressetermin zu "40 Jahre Sesamstraße" einen Keks. © picture alliance / Georg Wendt/dpa

„1000 tolle Sachen, die gibt es überall zu sehen“: Seit 50 Jahren begeistert die „Sesamstraße“ Kinder im Vorschulalter. Zum großen Jubiläum gibt es einen Aktionstag und eine Sonderausstellung.

Hamburg - „Der, die, das, wieso, weshalb, warum“: Das 50. Jubiläum der „Sesamstraße“ hat das Museum für Kunst und Gewerbe (MK&G) am Sonntag mit einem Aktionstag gefeiert. Von 10 bis 18 Uhr begrüßten Ernie und Bert die Besucherinnen und Besucher, beantworteten Fragen und verschenkten Autogrammkarten, teilte das Museum mit. In Knet- und Bastelworkshops sowie einer Malstation konnten „Sesamstraße“-Fans selbst kreativ werden. Entspannen konnte man sich mit einem Filmprogramm aus 50 Jahren Sendungsgeschichte. Beim Podiumsgespräch „Being Samson“ erzählten zwei Samson-Darsteller über Glücksmomente und Herausforderungen ihres Berufs.

Zum 50. Jubiläum widmet das Museum der Kindersendung auch eine große Ausstellung. Vom 7. Mai bis zum 7. Januar 2024 können die Besucher dabei hinter die Kulissen der Sendung für Vorschulkinder schauen. Wie wird so eine Sendung überhaupt produziert? Wie entstehen die Kostüme, die Puppen und die Kulissen? Wie werden die Musikstücke entwickelt? Und wie hat sich das alles im Laufe der 50 Jahre verändert? All diese Fragen sollen in „Sesamstraße - 50 Jahre Wer, Wie, Was!“ beantwortet werden. Die Ausstellung entsteht in Zusammenarbeit mit dem Norddeutschen Rundfunk (NDR).

Die „Sesamstraße“ war 1969 im US-Fernsehen gestartet und 1972 im Originalton auch in Deutschland ausgestrahlt worden. Am 8. Januar 1973 lief die Serie erstmals als synchronisierte Version mit deutschen Stimmen. Noch in den späten 70er Jahren kamen mit in Hamburg entstandenen, eigenständigen Rahmengeschichten die deutschen Puppen Samson und Tiffy, Rumpel der Griesgram, die neugierige Feli Felu oder das Comedy-Duo Wolle und Pferd dazu. Fast 3000 Folgen der „Sesamstraße“ wurden bereits gesendet. dpa