Erste Partie: Ex-HSV-Mann Kittel schießt Rakow zum Sieg

Sonny Kittel bejubelt einen Treffer. © Marcus Brandt/dpa/Archivbild

Der ehemalige HSV-Spieler Sonny Kittel hat ein erfolgreiches Debüt für seinen neuen Verein Rakow Tschenstochau gefeiert. Im Qualifikationsspiel zur Fußball-Champions League gegen Qarabag Agdam aus Aserbaidschan wurde der Mittelfeldspieler in der 81. Minute eingewechselt. Zehn Minuten später erzielte der 30-Jährige in der Nachspielzeit mit einem wunderschönen Schuss aus etwa 20 Metern den Siegtreffer für den polnischen Meister zum 3:

Tschenstochau - 2 (0:0). Kittel wurde anschließend von den Spielern und den Fans frenetisch gefeiert. Das Rückspiel ist am kommenden Mittwoch.

Kittel, dessen Eltern und Großeltern aus Polen stammen, hatte erst vor einer Woche einen bis 2026 gültigen Vertrag unterschrieben. Zuvor hatte er von 2019 bis Ende der abgelaufenen Zweitliga-Saison für den Hamburger SV gespielt. In den vergangenen beiden Spielzeiten hatte er mit dem HSV jeweils in der Relegation den Bundesliga-Aufstieg verpasst. Seinen letzten Treffer erzielte Kittel beim 1:3 der Hamburger im Relegations-Rückspiel am 5. Juni gegen den VfB Stuttgart. Insgesamt bestritt er für den HSV 140 Pflichtspiele und erzielte 36 Treffer.

Ende Juni hatte sich Kittel via Instagram enttäuscht gezeigt, dass er kein neues Angebot von den Hamburgern erhalten habe. Er habe bereits vor knapp zwei Jahren seinen Wunsch geäußert, längerfristig in Hamburg zu bleiben, hatte er geschrieben. dpa