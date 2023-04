Erster Spatenstich für Park auf A7-Lärmschutztunnel

Gut zwei Jahre nach der Fertigstellung des Lärmschutztunnels an der A7 in Hamburg-Stellingen soll mit dem Bau eines Parks auf dem Tunneldach begonnen werden. Zum ersten Spatenstich werden am Mittwoch (9.30 Uhr) neben Vertretern des Bezirksamts Eimsbüttel auch Verkehrssenator Anjes Tjarks und Umweltsenator Jens Kerstan (beide Grüne) erwartet. Die fünf Hektar große Park- und Kleingartenanlage soll bis zum Sommer nächsten Jahres auf dem 900 Meter langen Betondeckel über der Autobahn entstehen.

Hamburg - Geplant sind Grünflächen mit Bäumen, Sträuchern und Stauden, aber auch Sport- und Spielmöglichkeiten.

Der Lärmschutztunnel über der auf acht Spuren verbreiterten Autobahn war im Februar 2021 vollständig in Betrieb genommen worden. Seit September vergangenen Jahres gibt es bereits einen drei Hektar großen Park auf dem weiter nördlich gelegenen Lärmschutztunnel in Hamburg-Schnelsen. Dieser 550 Meter lange Tunnel war Ende 2019 komplett fertiggestellt worden. Ein dritter Lärmschutztunnel mit einer Länge von gut zwei Kilometern ist im Bereich Altona im Bau. Auch dieses Bauwerk soll die bislang geteilten Stadtteile östlich und westlich der A7 durch einen Park verbinden. dpa