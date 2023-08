Erster voller Streiktag bei Hagenbeck

Teilen

Mitarbeiter des Tierparks streiken für einen Tarifvertrag. © Axel Heimken/dpa

Im Hamburger Tierpark Hagenbeck hat am Dienstag ein unbefristeter Streik begonnen. Beschäftigte legten am Vormittag ihre Arbeit nieder, um Druck für Verhandlungen über einen Haustarif zu machen. Gewerkschaftssekretär Pascal Lechner von der IG BAU sagte der Deutschen Presse-Agentur am Morgen, er rechne über den Tag mit etwa 30 bis 35 Streikenden.

Hamburg - Es ist der erste Arbeitskampf in der mehr als 100-jährigen Geschichte des Tierparks. Hagenbeck hält trotz des Ausstands den Zoo und das Tropen-Aquarium für Besucher geöffnet. Tierpark-Chef Dirk Albrecht lehnt Verhandlungen mit der Gewerkschaft ab und will nur mit dem Betriebsrat über eine neue Betriebsvereinbarung sprechen.

Mit einem eigens für den Streik erstellten Notdienstplan will die Gewerkschaft sicherstellen, dass kein Tier wegen unzureichender Betreuung zu Schaden kommt. „Wichtig ist, dass während des Streiks alle Tätigkeiten unterlassen werden, die nicht notwendig sind, um das Wohlergehen der Tiere zu sichern“, heißt es im Streikaufruf. dpa