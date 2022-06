Ertappter Radfahrer flieht: Zwei Polizisten verletzt

„Polizei“ steht auf der Uniform eines Polizisten. © Jens Büttner/zb/dpa/Symbolbild

Zwei Polizei-Bedienstete sind in Hamburg bei dem Versuch verletzt worden, bei einer Verkehrskontrolle einen Fahrradfahrer zu stoppen. Der 61-Jährige war auf der Dammtorstraße bei Rot über die Ampel gefahren, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ein Polizei-Mitarbeiter, der die Rotlicht-Missachtung am Dienstag beobachtete, alarmierte seine an einer Kontrollstelle wartenden Kollegen.

Hamburg - Doch der Fahrradfahrer ignorierte den Angaben zufolge alle Haltezeichen, versuchte ein Wendemanöver und stieß mit einem Auto zusammen, das dabei beschädigt wurde.

Der Radfahrer wollte laut Polizei weiter Richtung Stephansplatz fliehen. Der Polizei-Mitarbeiter, der den Vorfall gemeldet hatte, stellte sich ihm in den Weg. Der Radfahrer wollte noch ausweichen - in der Folge stürzten beide Männer und verletzten sich. Der Radfahrer kam in ein Krankenhaus. Ein weiterer Polizei-Angestellter verletzte sich bei der Verfolgung des Radfahrer zu Fuß. Gegen den Radfahrer wurden mehrere Verfahren eingeleitet. dpa