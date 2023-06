EU-Asylkompromiss teilt Lager der Hamburgischen Bürgerschaft

Ein Schild mit der Aufschrift „Asyl“ hängt an einer Wand. © Uli Deck/dpa

Der Streit um den EU-Asylkompromiss hat auch in der Hamburgischen Bürgerschaft die Lager geteilt. Während Vertreter der regierenden SPD die von den EU-Innenministern erzielte Einigung am Mittwoch in der Aktuellen Stunde gemeinsam mit Abgeordneten von CDU und FDP als Durchbruch begrüßten, lehnte ihn der grüne Koalitionspartner ebenso wie die Linke als falsch ab.

Hamburg - Vertreter der AfD bezeichneten den Kompromiss zwar als Schritt in die richtige Richtung, bemängelten zugleich aber vor allem den darin vorgesehenen Verteilmechanismus für Flüchtlinge innerhalb Europas.

Vor Beginn der Debatte hatte Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit an das jüngste Schiffsunglück mit vielen Hundert Toten Migranten vor der griechischen Mittelmeerküste erinnert.

Die EU-Innenminister hatten am 8. Juni mit deutscher Zustimmung Pläne für eine weitreichende Asylreform beschlossen. Vorgesehen sind zahlreiche Verschärfungen. So sollen Asylanträge von Migranten, die aus Herkunftsländern mit einer Anerkennungsquote von weniger als 20 Prozent stammen, bereits an den EU-Außengrenzen innerhalb von zwölf Wochen geprüft werden. In dieser Zeit will man die Schutzsuchenden verpflichten, in streng kontrollierten Aufnahmeeinrichtungen zu bleiben. dpa