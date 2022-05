9 Euro Ticket in Hamburg: Termin für Vorverkauf steht

Von: Natalie-Margaux Rahimi

Das neue 9-Euro-Ticket kommt auch im HVV am 1. Juni 2022. © Wolfgang Maria Weber/Jürgen Ritter / Imago

Bald ist es so weit: Am 1. Juni geht das 9 Euro Ticket für den ÖPNV bundesweit an den Start. Doch der Vorverkauf startet schon früher. Wann kann man das Ticket kaufen?

Hamburg – Es wurde groß angekündigt und dann passierte sehr lange erst einmal nichts. Details zum Entlastungspaket 2022 und die Starttermine für die einzelnen Maßnahmen wie Tankrabatt, Energiepauschale und 9 Euro Ticket ließen auf sich warten. Dann wurde immerhin bekannt, dass das 9 Euro Ticket bundesweit ab dem 1. Juni 2022 gelten werde. Doch schon vor Juni sollte der Vorverkauf starten. Und nun steht in Hamburg auch endlich der Tag fest, an dem das Ticket erstmalig im Vorverkauf erhältlich sein wird und wo.

Beim 9-Euro-Ticket gibt es übrigens einige Regeln zu beachten, um Kostenfallen zu vermeiden. Denn bei Nichtbeachtung einiger Sonderregeln droht sogar ein Bußgeld.