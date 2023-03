Eurocup: Dezimierte Towers fordern Paris

Benka Barloschky, Trainer von Veolia Towers Hamburg

Die Veolia Towers Hamburg müssen ohne Jordan Davis und Ryan Taylor in das Eurocup-Spiel gegen Paris Basketball am Mittwoch (19.30 Uhr) in der Inselparkhalle gehen. Die beiden Profis, die kurzfristig verpflichtet worden waren, sind für den Basketball-Bundesligisten in dem europäischen Wettbewerb nicht spielberechtigt. Dementsprechend sprach Cheftrainer Benka Barloschky von einer besonderen Herausforderung vor dem Duell des Achten der B-Gruppe gegen den Tabellenvierten.

Hamburg - „Wir müssen jetzt umschalten zwischen BBL und Eurocup, weil sich ja auch die Mannschaft unterscheidet. Das verändert auch etwas in der Art und Weise, wie wir trainieren.“

Über die Gäste sagte der 35-Jährige: „Was Paris auszeichnet, das ist die unglaubliche Athletik auf jeder Position.“ Zudem spiele das Team einen sehr amerikanischen Basketball. „Sehr frei, sehr schnell und athletisch. Es geht darum, die Physis zu matchen, zu verstehen, dass diese Mannschaft rennen will“, meinte Barloschky. „Wir haben eine bestimmte Art und Weise, wie wir Offensiv-Rebounds attackieren wollen, und wenn wir unseren Plan da durchziehen, dann sollte es dazu führen, dass wir Paris langsamer machen.“

Das Problem der Towers ist allerdings der dünne Kader. Da Davis und Jordan fehlen und James Woodard verletzt ausfällt, stehen Barloschky lediglich zehn Spieler zur Verfügung. Doch der Trainer sieht kein Problem mit den Einsatzzeiten. „Alle sind fit und gut drauf. Wir schauen nicht auf die Spielminuten, wir schauen darauf, das Spiel zu gewinnen.“ dpa