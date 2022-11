Eurocup: Londoner Löwen zu Gast bei den Towers

Spieler greifen nach einem Basketball. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Drei Tage nach dem deutlichen 72:101 in der Basketball-Bundesliga gegen Spitzenreiter Telekom Baskets Bonn wollen die Veolia Towers Hamburg im Eurocup eine bessere Leistung abliefern. Am Dienstag (19.30 Uhr) sind die London Lions Gast in der Halle in Hamburg-Wilhelmsburg. Mit einem Erfolg können die Hanseaten das Team aus England im Kampf um die Playoff-Plätze auf Distanz halten.

Hamburg - Nach vier Spieltagen liegen die Lions mit nur einem Sieg auf dem achten Rang. Die Towers haben zweimal gewonnen und sind Sechster der B-Gruppe.

„Man sieht, dass da sehr viel finanzielle Mittel hinter der Mannschaft stehen. Es ist ein hochtalentiertes Team. Sie agieren aber noch nicht so synchron, wie sie das vielleicht in ein paar Wochen oder Monaten können“, sagte Towers-Coach Raoul Korner über den Gegner. „Genau da sehe ich unsere Chance. Immer, wenn man gegen andere Länder spielt, sind es andere Stile, eine andere Art von Basketball, und ich kann mir vorstellen, dass sie mit unserem Stil Probleme bekommen.“ Korner betonte jedoch, dass sein Team Lehren aus dem Bonn-Spiel ziehen müsse. „Ich hoffe, dass wir da jetzt einen Schritt nach vorne machen.“ dpa