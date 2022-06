Ex-Chefermittler zu G20-Krawallen neuer LKA-Leiter

Jan Hiebe steht vor dem Polizeipräsidium in Hamburg. © Georg Wendt/dpa

Das Landeskriminalamt Hamburg hat einen neuen Chef: Der Leitende Kriminaldirektor Jan Hieber (52) übernahm das Amt am Donnerstag von Mirko Streiber (55), der zum neuen stellvertretenden Polizeipräsidenten ernannt wurde. Der bisherige Vizechef der Hamburger Polizei, Morten Struve, geht in diesem Monat in den Ruhestand. Polizeipräsident ist seit 2014 Ralf Martin Meyer (62).

Hamburg - Als Chef der Hamburger Kriminalpolizei sei Hieber für etwa 2500 Mitarbeiter verantwortlich, teilte die Polizei mit.

Hieber hatte nach dem G20-Gipfel im Juli 2017 die Soko „Schwarzer Block“ geleitet. Die 180-köpfige Sonderkommission führte mehrere Tausend Ermittlungsverfahren gegen die mutmaßlich Verantwortlichen für die schweren Ausschreitungen während des Regierungstreffens. Dabei ging es vor allem um schweren Landfriedensbruch, Widerstand gegen Polizeibeamte und tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte.

Die Kommission fahndete mehrfach mit zahlreichen Fotos nach Verdächtigen, auch europaweit. Zur Auswertung der mehr als 13 Terabyte an Bild- und Videodaten setzte sie auch eine Gesichtserkennungssoftware ein, was der damalige Landesdatenschützer Johannes Caspar verbieten wollte. Das Verwaltungsgericht gab jedoch der Polizei Recht. dpa