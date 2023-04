Ex-Frau aus Wut über Scheidung erstochen: Mann vor Gericht

Knapp ein halbes Jahr nach dem gewaltsamen Tod einer Frau in Hamburg-Lohbrügge muss sich ihr 47 Jahre alter Ex-Ehemann von Mittwoch (12.30 Uhr) an vor dem Landgericht Hamburg verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten Mord aus niedrigen Beweggründen vor.

Hamburg - Er soll der Frau am 4. November vergangenen Jahres in ihrer Wohnung im Harnackring in den Bauch gestochen haben, die Frau verblutete. Der Anklage zufolge handelte der 47-Jährige aus Wut über die Scheidung kurz zuvor und eine neue Beziehung seiner Ex-Frau. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft gestand der Mann die Tat, vorbestraft ist er nicht. Das Ex-Paar hatte zwei gemeinsame Kinder. dpa